Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 28 мая 2020 года: мэр подает плохой пример во время выхода на пик

СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 235 уральцев. Всего с начала пандемии на Среднем Урале заболели 4 425 человек, 1700 из них уже полностью вылечились от COVID-19 и вернулись домой. Только за последние сутки из инфекционных отделений свердловских больниц выписали 201 пациент.

Новые заболевшие попали в больницы в Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Ирбита, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Новоуральска, Березовского и других населенных пунктов региона.

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53 пациента с коронавирусом сегодня находятся тяжелом состоянии, из 20 – на аппаратах ИВЛ, 136 человек – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Жертвами коронавируса на Среднем Урале с начала пандемии стал 21 человек, за последние сутки скончался один пациент с этим диагнозом. Такую информацию приводит оперативный штаб Свердловской области.

Динамика распространения короанвируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

МЭР СНЯЛ МАСКУ

Областные и городские чиновники не устают повторять, что в период ограничений из-за пандемии коронавируса граждане должны появляться в общественных местах в масках.

Но, видимо, эти слова адресованы исключительно рядовым гражданам. Поэтому губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вынужден был публично «пожурить» мэра Екатеринбурга Александра Высокинского за то, что тот вместе с коллегами из Гордумы и устроили фотосессию во время городского объезда.

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Сама фотосессия – дело привычное, как и объезд. Но для фото городские чиновники сняли маски, и по-весеннему улыбнусь в солнечный день.

- Интересный способ ношения масок, кто-то в руках держит, у кого-то она висит на ухе. Чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим? – возмутился губернатор.

В ответ пиар-блок администрации Екатеринбурга разослал несколько фотографий, где участники объезда ходят по объектам будущего района Академический в масках. Понятно, что сняли они защитные маски только ради фотографии. Однако, какой пример для горожан! Хотя, добрая половина из них давно ходит без масок.

Чиновники не стали скрывать улыбки под масками от губернатора. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

ПИК

Коронавирус продолжает шагать семимильными шагами по Екатеринбургу и Свердловской области: только за последние сутки в регионе выявили 235 новых случаев заражения COVID-19.

При этом, в оперативном штабе Свердловской области уточнили одну важную деталь в тревожной статистике по заболеваемости: рост выявленных случаев связан с возросшим количеством обследований на коронавирус.

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- Это не отрицательный факт. Основная часть выявленных – это бессимптомные больные, что позволяет пока не использовать ресурсы больниц, а наблюдать и оказывать помощь в иных условиях. Есть ощущение, что мы подошли к пику заболеваемости, - рассказывает вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

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