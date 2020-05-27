«Через год напишут... выжила только половина»: губернатор Евгений Куйвашев раскритиковал мэра и депутатов с масками в руках

Пандемию коронавируса пока никто не отменял. Региональные власти снова и снова напоминают, что лучше поберечься и не ходить туда, где много людей, без медицинской маски на лице. Тем более, что достать их уже не так сложно - пусть цены на них и подросли, но в аптеках маски есть. Однако, как оказалось, в масках готовы ходить не все и не всегда. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, например, опубликовал в своем Instagram снимок, на котором можно увидеть сотрудников Гордумы и администрации Екатеринбурга, включая главу города, на закладке капсулы времени. Причем маски есть у всех, но они не надеты.

- Увидел фотографию с закладки капсулы времени в Екатеринбурге. Н-да... интересный способ ношения масок: кто-то держит в руках, у кого-то она висит на ухе, - написал Евгений Куйвашев. - Один вопрос: чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим? Через год в СМИ напишут: заложили капсулу времени - выжила только половина участников мероприятия.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга между тем отметили, что на самом мероприятии все участники находились в медицинских защитных масках. И лишь для фотографии они их сняли.

- На протяжении всего мероприятия мы с коллегами ходили в масках, - подтвердил Сергей Воронин, депутат Екатеринбургской городской Думы, Герой России. - Не думали, что это омрачит закладку капсулы. Комментарий губернатора уже видел, но с другими депутатами еще не успели обсудить. Мы же надеемся снова встретиться на том месте через 25 лет.

Добавим, что сегодня, 27 мая COVID-19 подтвердился еще у 235 человек, и еще один заболевший погиб. По итогу в регионе на 27 мая подтвержденных пациентов с Covid-19 стало 4 425. Больше всего заразившихся в Екатеринбурге.