Эхо майских: еще 235 человек заболели коронавирусом в Свердловской области

Оперативный штаб сообщает о 235 уральцах, заболевших коронавирусом в Свердловской области за последние сутки. По итогу в регионе на 27 мая подтвержденных пациентов с Covid-19 стало 4 425. Больше всего заразившихся в Екатеринбурге.

Тесты на коронавирус 22 мая подтвердились у жителей Екатеринбурга - 139, Нижнего Тагила, Среднеуральска, Серова, Ирбита, Полевского и Серова, Новоуральска, Березовского, Верхней Пышмы и в остальных города области, а также у одного жителя другого региона РФ.

- Состояние 53 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 39 человек сейчас находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, из них 20 – подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 136. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, -комментирует оперативный штаб Свердловской области.

Помимо этого из больниц на сегодня выписали еще 201 пациента. Общее число выздоровевших - 1700 человек.

Еще один пациент погиб от коронавируса в Свердловской области. Всего в регионе за время пандемии умер 21 пациент с диагнозом COVID-19.

Напомним, Свердловская область поэтапно начинает выходить из режима самоизоляции. Губернатор региона Евгений Куйвашев разрешил заниматься спортом на улице и гулять по двое. А вот открывать торговые центры и магазины пока не торопятся. Карантинные меры продлили до 1 июня.