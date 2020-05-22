2020-05-22T20:03:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге COVID-19 подтвердился у сотрудника УГМУ

Коронавирусом заболела заведующая столовой
Алина СУРИНА
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Заведующую столовой УГМУ госпитализировали с подтвержденным коронавирусомЗаведующую столовой УГМУ госпитализировали с подтвержденным коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге COVID-19 подтвердился у сотрудника УГМУ. Коронавирусом заболела заведующая университетской столовой.

- У заведующей столовой мама болела пневмонией. Она с ней была дома. Потом у нее поднялась высокая температура. Сделала тест на коронавирус, он дал положительный результат, - рассказал «КП-Екатеринбург» человек знакомый с ситуацией.

По данным источника, сотрудники Уральского государственного медицинского университета работал в дистанционном формате только первую неделю, после объявления режима повышенной готовности из-за коронавируса в Свердловской области. После чего работников начали постепенно вызывать на работу. Сейчас мединститут уже две недели работает в обычном графике.

Напомним, что на дистанционное обучение преподаватели и студенты уральских университетов перешили с середины марта, когда в Свердловской области только начали появляться первые случаи заражения коронавирусом. Одними из первых вузов на онлайн-формат работы перешли УрФУ и УГГУ.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 22 мая Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 22 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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