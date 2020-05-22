Уральский боец Иван Штырков выпустил туалетную воду с запахом перчаток

Российский боец смешанного стиля, выступающий под эгидой уральского промоушена RCC Иван Штырков, выпустил лимитированную коллекцию туалетной воды. Коллекция предназначена для волонтеров из Екатеринбурга, которые работают в распределительном центре гуманитарной помощи для малоимущих семей.

Как рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК, где тренируется боец, идея создания парфюма пришла Ивану Штыркову после того как он увидел в Instagram подборку духов, обладающих «собственным эмоциональным запахом».

Всего Штырков создал пять ароматов, каждый из них несет в себе целую историю.

Например, «Запах победы» навеян эмоциями бойца, который только что провел бой, но имя победившего в схватке еще не объявлено. Также в коллекции есть «Запах новых перчаток». Он передает атмосферу спортивного зала, где боец в раздевалке достает из упаковки новую экипировку, которую еще ни разу не надевал.

- Мы старались делать женские ароматы, но естественно, что все они включают в себя чисто мужские ингредиенты – дерево, мускус, кожа и так далее. В итоге получился очень насыщенный запах. Часть флаконов с ароматами, которые носят название «Вкус победы», мы подарим девушкам из благотворительного фонда, которые уже два месяца работают без выходных и распределяют помощь для многодетных семей, - приводит слова бойца пресс-служба Академии единоборств РМК.

Боец принимал активное участие в создании ароматов. Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Напомним, в прошлом году Штырков выпустил коллекцию футболок. На них были нанесены ехидные комментарии хейтеров из соцсетей в адрес Ивана. Например, на одной из футболок было написано: «Отличник по химии». Под этим подразумевался скандал с допинг-пробой уральского бойца, из-за которой он потерял право выступать в самом престижном мировом промоушене UFC.

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