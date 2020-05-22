Мама опознала по родинкам и одежде: на Урале простились с погибшей 14-летней Олесей Ежовой

Пропажа юной Олеси Ежовой стала главной новостью осени 2019 года в Туринске. Девочка сказала родителям, что пошла в школу, но на уроках так и не появилась. Портфель нашли у реки и все бросились прочесывать устье, а затем и леса вокруг города. Тогда все происходящее невольно заставляло вспомнить убийство 27-летней Ксении Каторгиной, чье тело обнаружили в колодце на Уралмаше за три дня до исчезновения Олеси.

Вся местная полиция была поднята по тревоге, а когда стало ясно, что девочка вряд ли сбежала из дома, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Олеся училась в 9 классе, а родственники характеризовали ее как «спокойную домоседку».

- Олесю всегда хвалили в школе, училась она хорошо. В этом году готовилась к выпускным экзаменам и даже сказала маме, что будет ходить на дополнительные занятия. Я даже не знаю, почему она так поступила, - рассказывала «КП» тетя Олеси Маргарита.

Перед пропажей Олеся тяжело переживала любимой корейской певицы. Фото: СОЦСЕТИ

Но позже выяснилось, что небольшой конфликт с родителями перед исчезновением у девочки все же был. В середине октября она вместе с классом ездила на экскурсию в Екатеринбург, чтобы посмотреть городские колледжи. Обычная практика для выпускников.

Но для Олеси возвращение в Туринск казалось страшным сном.

- Она приехала и сразу мне сказала: «мама, мы живем в дыре» и в Туринске ничего нет интересного. Может быть, она из-за этого могла сбежать, но на нее это не похоже. Ведь она никогда одна из дома не уезжала, - всхлипывающим голосом делилась убитая горем Елена Ежова, мама пропавшей.

ВИДЕЛИ С ДАЛЬНОБОЙЩИКОМ

Когда ориентировки разошлись по всей области, родителям стали поступать звонки. Сразу несколько очевидцев сообщили, что видели Олесю в компании взрослого мужчины, с которым она направлялась в Тюмень. Поначалу это оставляло хоть какую-то надежду на то, что девочка просто сбежала в другой регион с тайным другом или поклонником и вскоре выйдет на связь.

Но тогда семья Ежовых еще не знала, что больше никогда не услышит голос любимой дочери. Спустя семь месяцев, 18 мая, тело Олеси нашли в лесополосе под Тюменью. Как показывает практика, если речь идет о суициде, то представители следствия сухо отвечают, что «признаков криминала не усматривается». Но на сей раз в СКР лишь рассказали о проведении экспертизы, позволяющей установить точную причину смерти. И все это на фоне возбужденного дела.

Очевидцы говорят, что школьница ехала в Тюмень с мужчиной

Мы обратились за разъяснением в пресс-службу ведомства. Там дали понять, что пока в расследовании не фигурируют подозреваемые или обвиняемые.

- Чтобы искать предполагаемого преступника, нужно иметь доказательства, что было совершенно преступление. Сейчас стоит дождаться результатов экспертизы, - пояснил помощник руководителя СК СКР по Свердловской области Максим Чалков.

МОГИЛА БЕЗ ДАТЫ СМЕРТИ

Несмотря на то, что с Олесей простились в Туринске, документально личность погибшей следователи еще не установили. По всей видимости, труп было сложно опознать. В ближайшее время окончательный ответ даст тест ДНК.

Но родители школьницы сразу узнали пропавшую дочку, когда их привезли на опознание.

Могила девочки. Фото: предоставлено родителями Олеси ЕжовойФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я опознала Олесю по родинкам и одежде, - рассказывает мама девочки. – Она была в том же, в чем ушла из дома осенью: светло-бежевая куртка, синие джинсы, черные е ботинки и серая кофта.

Рассказывать какие-либо подробности трагедии семья Олеси пока отказывается, ссылаясь на подписание документов о неразглашении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама каждый день пишет ей послания, но ответа нет»: новые подробности о пропавшей на Урале полгода назад девушке

В октябре 2019 года 14-летняя Олеся Ежова не вернулась из школы. Родители подростка до сих пор ее ищут, а следователи завели уголовное дело по статье «Убийство» (подробнее).

«Для Олеси это шок, она сильно переживала»: на Урале пропала школьница, узнав о смерти любимой корейской певицы

Портфель 14-летней Олеси Ежовой из Туринска нашли возле реки, девочки будто бы и след простыл (подробнее)

«Мама каждый день пишет ей послания, но ответа нет»: новые подробности о пропавшей на Урале полгода назад девушке

В октябре 2019 года 14-летняя Олеся Ежова не вернулась из школы. Родители подростка до сих пор ее ищут, а следователи завели уголовное дело по статье «Убийство» (подробнее).

«Для Олеси это шок, она сильно переживала»: на Урале пропала школьница, узнав о смерти любимой корейской певицы

Портфель 14-летней Олеси Ежовой из Туринска нашли возле реки, девочки будто бы и след простыл (подробнее)