2019-10-23T12:52:23+03:00
Общество

«Для Олеси это шок, она сильно переживала»: на Урале пропала школьница, узнав о смерти любимой корейской певицы

Портфель 14-летней Олеси Ежовой из Туринска нашли возле реки, девочки будто бы и след простыл
Юлия СТАЛИНА
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Олеся пропала 21 октября. Фото: соцсетиОлеся пропала 21 октября. Фото: соцсети
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В небольшом городе Туринске в Свердловской области вторые сутки подряд ищут 14-летнюю школьницу. Олеся Ежова пропала 21 октября, она вышла из дома и направилась в сторону школы, но в учебном заведении так и не появилась. В тот же день подростка хватились родители, написали заявление в полицию.

НАШЛИ ПОРТФЕЛЬ У РЕКИ

Сутки назад поисковый отряд «Прорыв» опубликовал ориентировку. В ней говорится: «Пропал ребенок! Ежова Олеся Владимировна, 14 лет. Приметы: среднее телосложение, рост 167 сантиметров, рыжие волосы и бирюзовые глаза. На момент пропажи была одета в светло-бежевую куртку с большим воротником, синие джинсы с завышенной талией, черные лакированные ботинки и серую вязаную кофту».

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

Всю ночь волонтеры вместе с полицией и родственниками прочесывали городок. Искали возле реки Туры, ведь именно там обнаружили школьный рюкзак девочки.

- Наши собаки взяли след Олеси в том месте, где лежал ее рюкзак, но они сделали круг и снова вернулись на то же место. Может быть девочка тоже ходила кругами, - рассказывают добровольцы «Прорыва». – Вчера из Екатеринбурга приехали 10 волонтеров, присоединились и местные жители.

После пропажи Олеси Ежовой следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство». Но волонтеры и полиция не теряют надежды найти школьницу живой. Сегодня люди, в том числе и сотрудники правоохранительных органов снова вышли на улицу.

- После поступления заявления о том, что девочка не вернулась из школы личный состав ОМВД был поднят по тревоге. Сотрудниками полиции проведены оперативно-поисковые мероприятия. В настоящее время проведение мероприятий по розыску продолжается, так осуществляется прочесывание местности вдоль берега реки Тура, проводятся беседы с жителями города, - комментируют в ОМВД России по Туринскому району.

Накануне водолазы обследовали дно реки, где на берегу нашли сумку девочки, но пока безрезультатно. Фото: сообщество "Туринск LIVE"

Накануне водолазы обследовали дно реки, где на берегу нашли сумку девочки, но пока безрезультатно. Фото: сообщество "Туринск LIVE"

«МАМА, МЫ ЖИВЕМ В ДЫРЕ»

Олеси Ежовой 14 лет, она учится в 9 классе, готовится к экзаменам. Родственники пропавшей девочки говорят, она - спокойная домоседка. С родителями не ругалась и всегда делились с мамой своими переживаниями. До сих пор они не могут понять, почему Олеся ушла из дома.

- Олесю всегда хвалили в школе, училась она хорошо. В этом году готовилась к выпускным экзаменам и даже сказала маме, что будет ходить на дополнительные занятия. Я даже не знаю, почему она так поступила, - пояснила в разговоре с «КП» тетя Олеси Маргарита.

О том, что девочка была спокойной и любила сидеть дома говорит и ее мама Елена. По ее словам, на днях они вместе с классом ездили в Екатеринбург на экскурсию в городские колледжи. Вернулась Олеся в плохом настроении.

- Она приехала и сразу мне сказала: «мама, мы живем в дыре» и в Туринске ничего нет интересного. Может быть она из-за этого могла сбежать, но на нее это не похоже. Ведь она никогда одна из дома не уезжала, - всхлипывающим голосом рассказывает нам Елена.

Родители говорят, что девочка никогда не сбегала из дома. Фото: предоставлено мамой Олеси Ежовой Еленой

Родители говорят, что девочка никогда не сбегала из дома. Фото: предоставлено мамой Олеси Ежовой Еленой

Версию с побегом тоже рассматривают. После того, как ориентировки распространились в социальных сетях, начали появляться сообщения о том, что школьницу, похожую на Олесю, видели на трассе между Екатеринбургом и Нижнем Тагилом.

- Девушка стояла в светлой курточке, с рыжими или красными кончиками волос. Лица я не разглядел, но это была молодая девушка. Я ехал из Екатеринбурга, спускался на Серовский тракт в сторону Нижнего Тагила. Девушка пыталась остановить машину, - пояснил свидетель Алексей Выликжанин.

Кстати, мама Олеси родом из Нижнего Тагила, девочка и правда могла направиться в этот город. Но по словам Елены дочка там никого из родственников толком не знает.

ПЕРЕЖИВАЛА ИЗ-ЗА СМЕРТИ КУМИРА

14-летняя Олеся была фанаткой «кей-попа». Это такой музыкальный жанр, родом из Южной Кореи. Недавно ее кумир, певица Солли, совершила самоубийство. Новость о смерти любимой исполнительницы потрясла ребенка. Олеся даже поставила фотографию Солли на аватарку в социальной сети «Вконтакте».

- Для Олеси это шок, она сильно переживала. У нее же вся комната была обклеена плакатами этой Солли. Мы думаем, что это тоже могло повлиять на нее. Страшно представить, что дочь могла с собой сделать, - продолжает мама девочки Елена.

Девушка поставила фотографию своего кумира на аватарку в соцсети. Фото: "Вконтакте

Девушка поставила фотографию своего кумира на аватарку в соцсети. Фото: "Вконтакте

Если вы вдруг где-то видели Олесю или знаете, где она может находиться, позвоните по телефонам: 8 (900) 044-02-20 (Наталья, руководитель отряда «Прорыв») или в полицию по телефонам 02,102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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