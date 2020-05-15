2020-05-15T12:47:46+03:00
Общество

«Ничего, переведем в другие»: в ГКБ №14 в Екатеринбурге закончились места для больных с COVID-19

Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков
Мария Трапезникова
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Число мест в ГКБ №14 для больных коронавирусом закончилосьЧисло мест в ГКБ №14 для больных коронавирусом закончилосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В городской клинической больнице №14, которая находится в Екатеринбурге, закончились места для пациентов с коронавирусом. Об этом во время брифинга с журналистами заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

- На сегодняшний день, к счастью, у нас не одна 14-я принимает больных с коронавирусом. Их несколько, в общей сложности, свободны почти половина подготовленных коек. Так что пациентов будем перенаправлять, - рассказал вице-губернатор. – Ничего страшного, если в больнице закончились места. У нас ежедневно выписывается по 60-70 человек – в том числе и из ГКБ №14. Так что сегодня койки могут быть заняты, а завтра уже свободы. Если что, мы можем переместить больного в другую больницу, где есть места.

Напомним, что ГКБ №14 – один из крупнейших в Екатеринбурге госпиталей для пациентов с COVID-19. Прием таких заболевших в нем начался с конца апреля. Помимо этой больницы, в целом по Свердловской области было развернуто 5 838 коек на случай ухудшения эпидобстановки. До конца апреля в регионе был подготовлен необходимый на тот день фонд в составле 2 897 коек. Чуть позже по решению губернатора Евгения Куйвашева это число было увеличено.

На сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 2 466 заразившихся. Еще пять человек погибли. Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось вылечить больше 600 человек.

В свою очередь областной Роспотребнадзор попросил губернатора Евгения Куйвашева не отменять режим самоизоляции на Среднем Урале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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