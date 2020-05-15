На Урале создали обсервацию для детей с подозрением на COVID-19

В Свердловской области по инициативе регионального Минздрава создали обсервационный госпиталь для несовершеннолетних, которые контактировали с больными коронавирусом. Обсерватория располагается в поселке Луч в Сысертском районе. Госпиталь будет развернут на базе многопрофильного клинического медицинского центра (МКМЦ) «Бонум». Эту информацию «КП» подтвердили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

- Отделение МКМЦ «Бонум» в поселке Луч приказом министерства здравоохранения определено под обсервационный госпиталь для медицинского наблюдения за детьми, в том числе за детьми, оставшимися без присмотра законных представителей. Сюда в случае необходимости будут направляться на 14-дневную изоляцию здоровые несовершеннолетние жители региона, проконтактировавшие с больным COVID-19, - рассказали «КП» в оперштабе.

Там добавили, что пока такой необходимости не возникло.

Медицинский центр «Бонум» был основан Министерством здравоохранения в 1991 году. Основное направление центра - реабилитация детей и подростков с врожденной челюстно-лицевой патологией и тяжелыми нарушениями речи.

Напомним, 14 марта стало известно о том, что в Екатеринбурге с подтвержденным коронавирусом госпитализировали одного из самых юных пациентов за все время вспышки коронавируса на Урале.

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