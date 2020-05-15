Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 15 мая 2020 года: самый маленький пациент и шумная ярмарка в период самоизоляции

СТАТИСТИКА

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале составило 2 362 человек.

Новые пациенты попали в больницы уральской столицы из Екатеринбурга, Березовского, Артемовского, Камышлова, Верхотурья, Богдановича, Полевского, Североуральска, Новоуральска, а также Арамильского, Сысертского и Талицкого городских округов. Об этом информирует оперативный штаб Свердловской области.

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На данный момент состояние 19 пациентов оценивается специалистами как тяжелое, 49 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Также в регионе от коронавируса скончался еще один человек – это пожилой мужчина, у которого на фоне COVID-19 осложнились хронические заболевания. Таким образом, общее число погибших от коронавируса в Свердловской области составило 4 человека.

За время пандемии медики полностью вылечили 574 человек, которые уже выписаны домой.

Малышам пришлось госпитализировать из домаФото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАБОЛЕЛ МАЛЫШ

Одному из самых маленьких пациентов с коронавирусом в Екатеринбурге нет и года. В больницу он попал не сразу, потому что родители малыша отказывались добровольно отдавать сына на госпитализацию.

Когда у малыша появились признаки простуды, его мама и папа обратились в 13-ю городскую больницу, где у мальчика взяли тест на коронавирус. На днях оказалось, что у него подтвердился диагноз.

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В итоге сотрудники Роспотребнадзора добились принудительной госпитализации через суд. Соседи говорят, что семья положительная. Все подробности – по ссылке.

На ярмарку пришли сотни горожан. Фото: предоставлено новостным порталом КСК66

СМЕЛЫЕ САДОВОДЫ

В Красноуфимске прямо у здания городской администрации устроили сельскохозяйственную ярмарку, которая собрала множество горожан. Здесь торговали продуктами, саженцами и рассадой.

В итоге часть горожан одобрили мероприятие – засиделись люди дома, а тут сезон посадок, другие же напротив, осудили такое решение администрации Красноуфимска – мы, дескать, сидим на самоизоляции, а тут в центре города устроили торговлю.

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В мэрии говорят, что столпотворения на ярмарке удалось избежать, однако на снимках наших коллег видно, что людей здесь побывало немало.