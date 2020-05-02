«Подстанцию надо закрывать»: в Екатеринбурге у трех врачей скорой помощи заподозрили коронавирус

В Екатеринбурге еще у нескольких врачей скорой помощи заподозрили коронавирус. Речь идет о 8-й подстанции, расположенной на 8 марта 206«а».

- У врача и его жены вчера подтвердилась пандемия коронавируса. До этого он ездил на вызовы. Видимо, заразился от пациента. Сейчас он и его жена лежат в 24-й больнице. А им за 60, то есть оба в группе риска. Еще двух фельдшеров из нашей подстанции изолировали, как контактных. Плюс еще у двоих фельдшеров температура, но там пока обычное ОРВИ. Слегла половина подстанции! – рассказывает «Комсомолке» один из врачей 8-й подстанции СМП, попросивший не указывать его имя.

Медик уверен: после того, как вчера коронавирус подтвердили у врача и два фельдшера находятся под подозрением, подстанцию необходимо срочно закрывать на карантин. Но пока этого даже не планируется и врачи продолжают ездить на вызовы, отмечает наш собеседник. Мазки на выявление COVID, по его словам, у врачей подстанции берут не регулярно.

Мы попросили региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом прокомментировать случаи заражений на 8-й подстанции. В оперштабе рассказали, что коронавирус пока заподозрили только у одного из врачей.

- Все врачи скорой медицинской помощи регулярно проходят тестирование на коронавирус. По результатам очередного тестирования у одного из медработников заподозрен COVID-19, он был госпитализирован. Круг его контактов установлен, люди изолированы. Проводится эпидемиологическое расследование, поскольку, по предварительным данным, заражение могло произойти внутрисемейным способом, - рассказали "КП" в оперштабе.

Также там добавили, что за коллегами изолированного врача установлено медицинское наблюдение. У всех контактировавших с медиком были взяты анализы на коронавиурс.

Недавно рядом с 24-й больницей, которую перепрофилировали под борьбу с коронавирусом, скопилась пробка из машин скорой помощиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Работники службы скорой помощи обеспечены средствами индивидуальной защиты для минимизации любых рисков, связанных с их профессиональной деятельностью, - отметили в оперштабе.

Недавно именно на этой подстанции проходила встреча между врачами скорой помощи и журналистами из нескольких СМИ. Напомним, в день сотрудника скорой помощи, 28 апреля, врачи из разных подстанций Екатеринбурга выступили с заявлением. Медики рассказали, что им не хватает индивидуальных средств защиты и антисептических растворов. Кроме того, они недовольны тем, что их собираются лишить доплат, которые медикам пообещал президент. По словам врачей, надбавки за работу с COVID-19 получат только профильные подстанции. В Екатеринбурге их две – 15-я и 7-я. Но медики из других подстанций уверены, что они рискуют ничуть не меньше, что и доказывают новые случаи заболеваний.

Недавно главный врач скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев в разговоре с «КП» рассказал, что на сегодняшний день у трех врачей скорой помощи в уральской столице подтвержден коронавирус. С учетом новой информации их может быть больше. По официальным данным в Свердловской области коронавирусом заболел 71 медицинский работник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После заявлений врачей скорой, которых собираются лишить «путинских» премий, прокуратура Екатеринбурга начала проверку Надзорное ведомство также проверит слова врачей о том, что им не хватает защитных средств (подробнее)

«Жалуются те, кто не работает с COVID-19»: глава скорой помощи Екатеринбурга о том, почему «путинские» выплаты достанутся не всем врачам Игорь Пушкарев также объяснил «КП-Екатеринбург» ситуацию с нехваткой индивидуальных средств защиты (подробнее)

«Как в Москве и Питере»: в Екатеринбурге машины скорой встали в огромную пробку у больницы, куда свозят пациентов с COVID-19 Пациенты, у многих из которых подозревают COVID-19, находятся внутри машин (подробнее)