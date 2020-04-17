2020-04-17T18:09:41+03:00
Общество

«Бессмертный полк» 2020 в Екатеринбурге проведут на балконах и в окнах

Формат акции прорабатывают
Екатерина САЛТЫКОВА
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Бессмертный полк 2020 все-таки состоится.Бессмертный полк 2020 все-таки состоится.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Организаторы «Бессмертного полка» в Екатеринбурге почти определились, в каком формате пройдет акция в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин уже объявил о том, что Парад Победы 9 Мая будет перенесен на другую дату. Но «Бессмертный полк» настолько душевная и дорогая многим акция, что переносить ее не будут. В режиме самоизоляции она пройдет на балконах и в окнах. А посмотреть ее можно будет онлайн.

- Выходим все на балконы, кто-то становится у окна с портретом своего фронтовика. И потом эти портреты оставляем в окнах, - рассказывает координатор «Бессмертного полка» в Екатеринбурге Валерий Басай. – Сейчас ведем переговоры, в какое время это лучше сделать. Скорее всего, либо в 12:00, либо в 13:00. Тем более что Парада Победы не будет.

У бессмертного полка новый формат, кто знает, может и он приживется в народе Фото: Алексей БУЛАТОВ

У бессмертного полка новый формат, кто знает, может и он приживется в народеФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Валерия Басая акцию смогут снимать журналисты, которые, как СМИ могут работать в режиме самоизоляции. Трансляции смогут посмотреть все горожане.

- Таким образом, мы попытаемся охватить наибольшее количество людей: и аленьких детей, которые сидят дома вместе с папами и мамами. И пенсионеров. И маломобильных граждан, - продолжает Валерий Басай. - Мы ведь рассматривали множество вариантов проведения «Бессмертного полка» онлайн. Это и аватарки менять в соцсетях – ставить вместо своих фото портреты фронтовиков. Но у тех же пожилых людей нет никаких аватарок, соцсетей, да даже Интернет есть не у всех! Поэтому балконы и окна – самый подходящий вариант! Объединимся в режиме самоизоляции.

Все понимают, что шествие долее чем 100тысяч человек дорого аукнется людям врачам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все понимают, что шествие долее чем 100тысяч человек дорого аукнется людям врачамФото: Алексей БУЛАТОВ

Окончательный формат утвердят уже на следующей неделе. Но предварительно его поддержали и городские, и областные власти.

КСТАТИ

В этом году «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запустила проект «Лица Бессмертного полка». В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Мы собираем истории и фотографии о подвиге ветеранов и публикуем их на сайте ural.kp.ru, на страницах газеты, и рассказываем в эфире радио «КП» (92,3 FM).

Мы ждем фотографии ваших родственников, прошедших войну, их письма с фронта и их истории. Рассказать о ваших фронтовиках, вы можете:

- в редакции по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 52, офис 302;

- отправив письмо на почту по электронному адресу: kp.ekb@phkp.ru (в теме письма нужно указать - «Лица «Бессмертного полка»);

- или по телефону редакции: +7 (343) 237-25-51

Эти истории можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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