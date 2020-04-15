2020-04-15T17:08:49+03:00
Общество

«Бессмертный полк» 2020 в Екатеринбурге пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса

Организаторы боятся, что люди самостоятельно выйдут на улицу.
Екатерина САЛТЫКОВА
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В 2019 году в "Бессмертном полку" приняли участие 140 000 человекВ 2019 году в "Бессмертном полку" приняли участие 140 000 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из года в год Бессмертный полк собирает в свои ряды тысячи людей. Только в Екатеринбурге в прошлом году в нем приняли участие порядка 140 000 человек. Однако в этом году свои коррективы в трогательную акцию внесла пандемия коронавируса. Уже сейчас в каждом регионе встает вопрос о том, как пройдет «Бессмертный полк»

- В Екатеринбурге в 2020 году «Бессмертный полк» точно пройдет в режиме онлайн, - рассказывает координатор «Бессмертного полка» в уральской столице Валерий Басай. – Сейчас решаем, в какой форме его проводить и, каким образом в нем можно будет принять участие, не выходя из дома.

Но есть и еще один важный момент. Организаторы «Бессмертного полка» в Екатеринбурге столкнулись с проблемой, как сделать так, чтобы люди самостоятельно не вышли на улицу 9 мая.

Такие сообщения уже приходят на почту "Бессмертного полка".

Такие сообщения уже приходят на почту "Бессмертного полка".

- Это проблема для всей России, - продолжает Валерий Басай. – Особенно проблема отдаленных городов, малых поселков и деревень, где не так развиты коммуникации. В Екатеринбурге эта проблема тоже есть. Уже сейчас нам присылают различные сообщения, в которых так называемые инициаторы предлагают провести «Бессмертный полк» своими силами. Например, в одном из работающих детских садиков родителям пришло предложение, мол, давайте проведем «Бессмертный полк» вокруг садика. Мы будем обращать внимание полиции на такие вещи. Напоминать людям о том, что сейчас действуют штрафы за нарушение режима самоизоляции. А не дай Бог, кто-то заразится, там и вовсе предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что режим самоизоляции, указом губернатора Свердловской области, будет действовать в регионе до 20 апреля. За его нарушение действительно предусмотрены штрафы. Сейчас свободно передвигаться по улице можно только в том случае, если вы выгуливаете собаку в 100 метрах от дома, идете в продуктовый магазин или аптеку, выбрасываете мусор, едете на работу или обратились за срочной медицинской помощью.

В противном случае за нарушение режима самоизоляции можно получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. При этом не стоит путать самоизоляцию с карантином. За нарушение карантина штрафы гораздо серьезнее – от 15 до 40 тысяч рублей.

КСТАТИ

В этом году «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запустила проект «Лица Бессмертного полка». В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Мы собираем истории и фотографии о подвиге ветеранов и публикуем их на сайте ural.kp.ru, на страницах газеты, и рассказываем в эфире радио «КП» (92,3 FM).

Мы ждем фотографии ваших родственников, прошедших войну, их письма с фронта и их истории. Рассказать о ваших фронтовиках, вы можете:

- в редакции по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 52, офис 302;

- отправив письмо на почту по электронному адресу: kp.ekb@phkp.ru (в теме письма нужно указать - «Лица «Бессмертного полка»);

- или по телефону редакции: +7 (343) 237-25-51

Эти истории можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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