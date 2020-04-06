«А если там люди с вирусом?»: жители Новоуральска выстроились в огромную очередь ради возможности покинуть город

С 7 апреля город Новоуральск, расположенный в Свердловской области, будет полностью закрыт для въезда и выезда. Исключение будет сделано только для новоуральцев, работающих в других городах. При этом предприятия должны входить в список, деятельность которых разрешена региональными властями в период самоизоляции, введенной после вспышки COVID-19.

Отметим, что Новоуральск и без того является закрытым городом (ЗАТО). Чтобы попасть на его территорию нужно иметь специальный пропуск. Это связано с тем, что градообразующим предприятием закрытого города является «УЭХК» - комбинат, занимающийся обогащением урана и входящий в структуру Росатома.

- С 7 апреля 2020 года, с 8.00 до особого распоряжения на всех контрольно-пропускных пунктах нашего города вводится особый порядок для прибывающих и выбывающих граждан. С этого времени в рамках неукоснительного соблюдения всеми гражданами режима самоизоляции начнут действовать ограничения по их передвижению за пределы Новоуральска и въезда в наш город, - говорится в обращении градоначальника Владимира Цветкова, опубликованном на сайте Новоуральска.

Владимир Цветков уточнил: чтобы покинуть город на КПП нужно предоставить справку с места работы, заверенную подписью работодателя и печатью предприятия или специальное разрешение, выданное отделом пропускного режима администрации Новоуральского городского округа для выезда или въезда при возникновении неотложных обстоятельств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/771263" frameborder="0"></iframe> В Новоуральске столпилась огромная очередь из-за того, что власти решили полностью закрыть город.Видео: ВКонтакте «Шепот улиц. Подслушано Новоуральск»

Новость о полном закрытии и без того закрытого города заставила многих людей в буквальном смысле штурмовать одел режима Новоуральска. Десятки горожан, игнорируя требования социальной дистанции в полтора метра, 6 апреля выстроились в длинную очередь. Новоуральцы были вынуждены это сделать, чтобы успеть получить оформить разрешения на въезд и выезд для работы в других городах.

Видео огромной очереди вызвало волну недовольства в местных соцсетях.

- А будет уголовная ответственность для того, кто спровоцировал данную очередь, если будет доказано, что в ней было два человека с вирусом? –задался вопросом один из пользователей в группе «Шепот улиц. Подслушано Новоуральск» в соцсети «Вконтакте».

Мы попытались получить комментарий у мэра Новоуральска Владимира Цветкова, но он не стал отвечать на наши вопросы, положив трубку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим самоизоляции в Екатеринбурге продлили до 20 апреля

Стало известно, когда снимут ограничительные меры в Екатеринбурге. Сегодня на пресс-конференции вице-губернатор Павел Креков сообщил, что власти продлили режим самоизоляции в Свердловской области (подробнее)