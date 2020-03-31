Социальная дистанция в Екатеринбурге: какие существуют нормы и для чего необходима

31 Март 2020 2020-03-31T14:19:03+03:00

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30 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о переводе Екатеринбурга и региона в режим самоизоляции. Он начал действовать с момента подписания – то есть, с 30 марта 2020 года. Эти меры нужны для того, чтобы не допустить в регионе распространения коронавирусной инфекции.

Теперь горожане не должны выходить на улицу без крайней нужды, а для тех кто по какой-то причине все-таки покидает квартиру (например, ради выхода на работу) введены нормы социальной дистанции.

Итак, согласно документу, подписанному главой региона, собственникам предприятий рекомендовано создать условия, чтобы сотрудники как можно меньше контактировали между собой, то есть, максимально дистанцировались друг от друга. Сотрудники и посетители различных учреждений не должны приближаться друг к другу на расстояние менее 1,5 метров. Это относится и к людям, к примеру, стоящим в очереди в магазине.

Кроме того, работодателям рекомендовано нанести специальную разметку, чтобы людям было проще соблюдать социальную дистанцию.

Также собственникам помещений нужно не допустить, чтобы в здании одновременно не скапливалось большое число людей. В помещении до до 50 квадратных метров одновременно могут находиться не больше пяти человек. Для помещений в 100 квадратных метров, – не более 10 человек, до 200 квадратных метров – не более 25 человек.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Свердловской области зафиксировали 9 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU