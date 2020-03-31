Лечилась парацетамолом: на Урале дочь, вернувшаяся из США, заразила пожилых родителей коронавирусом

За последние двое суток количество зараженных коронавирусом в Свердловской области достигло отметки в 33 человека. В их числе и пожилая пара из Заречного, которая подхватила инфекцию от дочери, вернувшейся из США.

Отец женщины – является начальником центра централизованного ремонта на Белоярской АЭС, поэтому, когда первые симптомы появились у его жены, руководству станции пришлось отправить на карантин весь персонал.

Сотрудники АЭС рассказали «Комсомолке» подробности этой истории на правах анонимности. Как выяснилось, дочь пары прилетела на Урал еще 9 марта. Но родители почувствовали ухудшение самочувствия лишь через 10 дней.

68-летняя женщина заболела первой, 19 марта она была госпитализирована в инфекционное отделение местной больницы, а позже вместе с супругом их перевезли в ГКБ № 40 Екатеринбурга. Именно там проходят лечение все пациенты с коронавирусом.

Позже симптомы проявились и у ее 66-летнего супруга.

- Дочь не заболела, ее анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Как выяснилось, их дочь не сообщала в Роспотребнадзор о том, что вернулась из США. Неизвестно, скольких она могла еще заразить. В день прилета она контактировала с родителями всего два часа, - делятся знакомые отца прилетевшей из Америки женщины.

В распоряжении «КП» также появилось внеочередное донесение, которое прислали руководству АЭС из больницы Заречного. Сейчас там проводят перепись 125 пациентов и 130 сотрудников, все они могли контактировать с зараженной парой.

Донесение из МСЧ № 32 города Заречного. Фото: читатели «КП»

- Пациентка заболела 19 марта, обратилась в стационар с сухим кашлем. До момента поступления мокроты не было. Наблюдается одышка и слабость. Температура тела в районе 38-39,5 градусов. Принимала парацетамол с аспирином – без должного эффекта. Вечером 25 марта обратилась в приемный покой Медсанчасть № 32, - говорится в донесении.

Женщину сразу же поставили на мониторинг Центра медицины катастроф. Утром 28 марта подозрение на коронавирус подтвердилось.

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