Шопинг онлайн: Где в Екатеринбурге можно заказать продукты по интернету

В Екатеринбурге еще и до пандемии можно было заказать продукты «онлайн». Как правило, этим занимаются крупные торговые сети, такие как «Райт», «Меtrо», «Лента». У этих супермаркетов есть официальные сайты. Там можно выбрать любые продукты из предложенного ассортимента, будь то молоко, яйца, овощи или мясо, рыба, курица.

Единственное «но» спрос на доставку продуктов на дом на нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля значительно вырос. Поэтому сложно заказать продукты здесь и сейчас.

- Ближайшие сроки доставки у нас на 6-7 апреля, - предупредил оператор торговой сети «Райт», когда накануне мы попытались заказать продукты в редакцию.

Сумма доставки в разных магазинах высчитывается по-разному. Она может зависеть от того, сколько денег вы потратили на продукты, насколько в отдаленном районе Екатеринбурга вы проживаете и даже от веса вашей покупки. Например, в «Меtrо», если общий вес вашей покупки составляет 30 килограммов, то за каждое кило сверху вам придется доплатить 4 рубля. Вот несколько сетей, которые доставляют продукты по Екатеринбургу:

«Райт» и «Монетка». Ближайшая доставка возможна 6 апреля. Заказ можно оформить на сайте или по телефону 8 903 085-72-27. Стоимость доставки от 220 рублей. Если заказываете от 1500 рублей, то продукты принесут бесплатно. Служба доставки работает каждый день с 11:00 до 24:00.

«Лента». Стоимость доставки зависит от удаленности вашего района, а также от общего веса покупок. За подробной информацией обращайтесь по телефону 8-800-707-24-58 с 10:00 до 23:00. Обращаем ваше внимание, что при доставке не действует скидка по картам торговой сети.

Торговые сети ушли в интернетФото: Алексей БУЛАТОВ

«Metro»/ «СберМаркет». Заказать продукты можно на сайте или по телефону 8 800 222-11-00. Однако, журналистам «КП» в течение дня дозвониться по телефону не удалось.

«Елисей». Доставка с 11:00 до 22:00, минимальная сумма заказа – 1500 рублей. Курьер придет в течение двух часов, если вы находитесь в радиусе 500 метров от ближайшего супермаркета. А если дальше, то курьер не придет совсем! Оформить доставку можно на сайте или по телефону 8 912 224-28-87.

«Яблоко». Стоимость доставки зависит от удаленности вашего дома от центра города. Заказ можно оформить только на сайте. Оплата наличными или картой. Доставка возможна с 11:00 до 15:00, с 15:00 до 19:00 и с 19:00 до 22:30.

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