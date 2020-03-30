Доставка еды в Екатеринбурге в период карантина: что работает в городе и как заказать еду на дом

В Екатеринбурге началась выходная неделя, и все это время в городе будут закрыты почти все магазины за исключением продовольственных и рестораны. Общепиту разрешили работать при условии, если они не контактируют с покупателем в одном помещении или делают доставку. Рассказываем, где в Екатеринбурге можно заказать еду в период карантина.

ПРОДУКТЫ НА ДОМ

Раз уж многие вынуждены сидеть дома, пришло время попрактиковаться в готовке. Но что же делать, если не хочется выходить в магазин? Благо для таких случаев существует доставка продуктов прямо до самой двери. Уже не придется мучиться с выбором между двумя производителями горошка, стоять в очередях и в итоге тащить тяжелые пакеты. Список мест, где вы можете без труда осуществить свое желание:

Еkb.domoidostavim.ru, работает и приложение для смартфонов. Здесь вы сможете заказать товары из гипермаркетов «Лента» или «Гипербола». В несколько кликов регистрируетесь на сайте, заполняете вашу корзину продуктами из каталога, указываете адрес и время прибытия. Вуаля, через несколько часов курьер звонит вам в дверь.

Пакеты с продуктами вам привезут прямо к двери.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мymegamarket.ru, также есть возможность установить на мобильный приложение. Работает по тому же принципу, что и предыдущий сервис. Номер для связи с оператором: +7 (343)-300-4-91.

Ozon уже известный сайт, где чего только нет. Тут можно купить любой товар, начиная от гречки, заканчивая туалетной бумагой. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать покупки, а затем оплатить. Посылку привезет курьер или ее оставят в пункте выдачи.

СЕТИ ФАСТ ФУДА

Спешим обрадовать любителей фастфуда. Сетевые рестораны объявили, что они продолжают работать также как и раньше, но с одним условием – еда только на вынос или через курьера.

Например, сеть «Макдональдс» рекомендует посетителям расплачиваться картой, соблюдать расстояние во время заказа на кассе не менее одного метра. Также уверяют, что те каждый день следят за здоровьем своих сотрудников.

- Перед выходом на смену всем сотрудникам измеряют температуру тела, они работают в нитриловых перчатках и моют руки не менее 1 раза в час. Ежечасно проводится дезинфекция поверхностей, с которыми соприкасаются покупатели, в круглосуточном режиме работают бактерицидные лампы. В зоне выдачи заказа размещены диспенсеры с антисептиком, - сообщает пресс-служба компании.

Заказать любимый бургер можно на официальном сайте компании или через сервисы Яндекс.Еда и Delivery Club.

По той же схеме работают в «Бургер Кинге» и «КФС». У обоих ресторанов есть специальные приложения, где можно оплатить заказа, указать адрес и уже ждать курьера с едой, или сделать это на сайте компаний. В приложениях Яндекс.Еда и Delivery Club тоже присутствуют эти рестораны.

Доставка есть и у Pizza Mia. Выбрать блюдо можно на сайте ресторана и оплатить все в режиме онлайн. Можно и позвонить по телефону: 8-800-550-8-660.

Еще одна пиццерия «Папа Джонс» готовы работать ради своих клиентов во время карантина. Сделать это можно круглосуточно по телефону: +7 (343) 333 55 55.

В Екатеринбурге можно по-прежнему полакомиться роллами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СУШИ, РОЛЛЫ И ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ

Тем, кому нравится восточная кухня, есть где разгуляться. Заказать роллы, суши или воки вы можете через сервисы Яндекс.Еда и Delivery Club или также по телефону:

Японский ресторан «Тануки»: +7 (343)-372-37-90,

«Суши Точка»: +7 (343)-351-05-45,

«Япошка»: +7 (343)-344-65-64,

«Суши Wok»: +7 (343) 224-11-11,

«Васаби»: +7 (343)-382-28-22,

«СушиBigМаркет»: +7 (343)-200-89-98,

«Шикари»: +7 (343) 377 65 16,

Быстро перекусить можно и шаурмой или шашлыком. Особенно если в выходную неделю вам нужно ходить в офис, а рестораны вокруг закрыты. Вот несколько рабочих доставок:

Lamadjo: +7 (343)-371 40 60,

«Енот. Бобёр и Сытый Лис»: +7 (932)-607-98-93,

«Шампур и Ко»: +7 (343)-301-12 30,

MANGAL CLUB – +7 (950)-634-98-86,

Шах шаурма-MANGAL MIA: +7 (343)-219 08 19.

Теперь не посидеть с друзьями в кафе.Фото: Евгения ГУСЕВА

ДОМАШНЯЯ И ЗДОРОВАЯ ЕДА

А если вам надоел фастфуд и хочется борща или картошечки пюре, обращайтесь в кафе домашней кухни. Благо в Екатеринбурге таких отбавляй.

«Емеля»: +7 (912)-276-61-60 (работает только на доставку),

«Петербург»: +7 (912)-623-63-89,

«Мы есть»: +7 (343) 346-98-78,

Bittersweet кофе & еда: +7 (982)-716-51-85,

«Брусника»: +7 (343)-202-01-95.

ЧАЙ, КОФЕ НА ВЫНОС

Многие кофейни в Екатеринбурге закрыли свои залы, теперь посиделки с друзьями и чашечкой кофе придется отменить. Но взять стаканчик любимого капучино по-прежнему можно. Вот кофейни, где также ждут любимых клиентов:

«Французский пекарь»: Ленина,75, Малышева,17а, М.Сибиряка,64, БЦ Антей, БЦ Clever Park, ТЦ Мытный двор.

Поль Бейкери: все филиалы.

Engels кофе+вафли: +7 (343) - 215-06-12, Малышева, 21/4.

La Coffeina: +7 (961)-901-61-67, Шейнкмана, 19.

Своя Компани: +7 (343)-382-61-40 (все филиалы).

Для любителей варить кофе самостоятельно или наслаждаться ароматами свежезаваренного чая, есть доставка сухого продукта. Чай букет бесплатно привезет вам напиток, независимо от суммы заказа. Узнать подробности можно на их сайте или по телефону: 8-800-302-83-90.