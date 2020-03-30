2020-03-30T14:32:37+03:00
Общество

В оперштабе Свердловской области рассказали, как отличить волонтера, доставляющего еду и лекарства, от мошенника

Только за первую неделю работы добровольцы сумели помочь 200 пенсионерам
Мария Трапезникова
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Только за первую неделю работы добровольцы помогли 200 пенсионерамТолько за первую неделю работы добровольцы помогли 200 пенсионерамФото: Алексей БУЛАТОВ
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За первую неделю работы волонтеры помогли 200 пенсионерам из разных городов Свердловской области, которые вынуждены сидеть в изоляции из-за коронавируса. Сейчас они готовятся к увеличению заявок на помощь одиноким пожилым людям старше 65 лет.

Напомним, согласно указу губернатора Куйвашева, именно они находится в группе риска, поэтому им не рекомендовано выходить на улицу до 14 апреля.

- Объединенный штаб по помощи пожилым людям работает на полную мощность в Свердловской области. Мы стараемся выполнять заявки от пожилых людей и лиц с ОВЗ в тот же день, поэтому звонить заранее за 2-3 дня нет необходимости, - рассказал координатор регионального отделения движения «Волонтеры-медики» Павел Чигвинцев.

А в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на Урале рассказали, как убедиться в том, что к вам пришел именно волонтер, а не мошенник:

- вы подали заявку по телефону: 8 (800) 200-34-11;

- волонтеры всегда знают кодовое слово: это номер заявки, по которой они работают;

- волонтеры заранее по телефону обговаривают время визита;

- волонтеры не заходят в квартиру;

- в волонтерской бригаде два человека, они в опознавательной форме, медицинских масках и перчатках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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