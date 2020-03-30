Как работает «Роспечать» в Екатеринбурге и Свердловской области на нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля 2020 года

В Екатеринбурге и Свердловской области началась нерабочая неделя, которая продлится с 30 марта по 5 апреля. В регионе из объектов торговли работают только продуктовые магазины и гипермаркеты, а также аптеки и торговые точки с предметами первой необходимости.

В редакцию «Комсомольская правда-Екатеринбург» обратились читатели, поинтересовавшиеся, можно ли приобрести газеты и журналы на нерабочей неделе в киосках «Роспечать». Поэтому мы узнали, как работают киоски «Роспечать» в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

- На сегодняшний день мы работаем в рамках Указа губернатора Свердловской области и на основании перечня товаров, разрешенных к продаже. Мы продаем товары первой необходимости и средства массовой информации. Сеть «Роспечать» работает в режиме выходного дня с 9 до 18 часов. Этот график будет соблюдаться до поступления новых официальных распоряжений, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор руководитель сети «Роспечать» в Екатеринбурге и области Сергей Ченцов.

По его словам, в киосках «Роспечати» практически нет взаимодействия между продавцом и покупателем, поэтому эта сеть - наиболее безопасная точка продаж.

В Екатеринбурге в Свердловской области киоски работают в режиме "выходного дня"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы работаем. Это касается киосков «Роспечати» в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Новоуральске и Серове и других городах Свердловской области. В Сухом Логу местная власть пытается закрыть киоски с печатной продукцией. На чем она основывается – мне сложно сказать, потому что с нами никто не консультировался. Там свой руководитель местной «Роспечати» как-то с ними взаимодействует, - добавляет Сергей Ченцов.

В тоже время в администрации ГО Сухой Лог информацию о закрытии киосков «Роспечать» не подтвердили.

- Специалисты, которые выезжали на проверку торговых объектов, в «Роспечать» не заходили. В принципе мы их работу не ограничивали. Мы только что связались с предпринимателем, которому эти киоски принадлежат. Там все нормально, она подтвердила информацию о том, что «Роспечать» продолжает работу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в администрации.

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