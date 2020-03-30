2020-03-30T11:53:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Как работает «Роспечать» в Екатеринбурге и Свердловской области на нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля 2020 года

Киоски «Роспечать» продолжают работать в особом режиме
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
"Роспечать" в Екатеринбурге продолжает работать до "особого распоряжения""Роспечать" в Екатеринбурге продолжает работать до "особого распоряжения"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге и Свердловской области началась нерабочая неделя, которая продлится с 30 марта по 5 апреля. В регионе из объектов торговли работают только продуктовые магазины и гипермаркеты, а также аптеки и торговые точки с предметами первой необходимости.

В редакцию «Комсомольская правда-Екатеринбург» обратились читатели, поинтересовавшиеся, можно ли приобрести газеты и журналы на нерабочей неделе в киосках «Роспечать». Поэтому мы узнали, как работают киоски «Роспечать» в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

- На сегодняшний день мы работаем в рамках Указа губернатора Свердловской области и на основании перечня товаров, разрешенных к продаже. Мы продаем товары первой необходимости и средства массовой информации. Сеть «Роспечать» работает в режиме выходного дня с 9 до 18 часов. Этот график будет соблюдаться до поступления новых официальных распоряжений, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор руководитель сети «Роспечать» в Екатеринбурге и области Сергей Ченцов.

По его словам, в киосках «Роспечати» практически нет взаимодействия между продавцом и покупателем, поэтому эта сеть - наиболее безопасная точка продаж.

В Екатеринбурге в Свердловской области киоски работают в режиме "выходного дня" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Свердловской области киоски работают в режиме "выходного дня"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы работаем. Это касается киосков «Роспечати» в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Новоуральске и Серове и других городах Свердловской области. В Сухом Логу местная власть пытается закрыть киоски с печатной продукцией. На чем она основывается – мне сложно сказать, потому что с нами никто не консультировался. Там свой руководитель местной «Роспечати» как-то с ними взаимодействует, - добавляет Сергей Ченцов.

В тоже время в администрации ГО Сухой Лог информацию о закрытии киосков «Роспечать» не подтвердили.

- Специалисты, которые выезжали на проверку торговых объектов, в «Роспечать» не заходили. В принципе мы их работу не ограничивали. Мы только что связались с предпринимателем, которому эти киоски принадлежат. Там все нормально, она подтвердила информацию о том, что «Роспечать» продолжает работу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге: заразившуюся пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких. Трое из 24 пациентов с подтвержденным коронавирусом находятся в тяжелом состоянии (подробнее)

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 30 марта 2020 года: привет от космонавта, упрямые супермаркеты и ЭКСПО-койки. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на 30 марта 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Инструкция от УБРиР: как работать с банком на «удалёнке»
Кольцово будет кормить пожилых екатеринбуржцев, которые сидят на карантине из-за коронавируса
Как в Екатеринбурге будут работать судебные приставы с 28 марта по 5 апреля
Правда ли, что россияне уже переболели коронавирусом до начала эпидемии COVID-2019
Не оставляйте печь без присмотра и купите огнетушитель: свердловские спасатели напомнили о технике безопасности во время карантина
В России могут запретить кушать обезьян и летучих мышей
В Свердловской области нет новых заболевших COVID-19
Мэрию Екатеринбурга заставили выдать инвалиду жилье
Свердловского грибника, убившего «розочкой» своего собутыльника, отправили в тюрьму на девять лет
В Екатеринбурге за 52 миллиона отреставрируют здание регионального правительства
От 75 тысяч до полумиллиона: свердловский Минздрав озвучил ценник на лечение коронавируса
В больницу № 40 Екатеринбурга доставили аппарат ИВЛ за пять миллионов рублей
Выдавала себя за 22-летнюю: в Екатеринбурге мошенница пыталась обмануть кредитную компанию на два миллиона
В Екатеринбурге прокуратура заставила обследовать три аварийных многоэтажки
Стащили 10 хризантем: два уральца обокрали цветочный ларек и угодили в руки полиции
Как работает МФЦ в Екатеринбурге с 30 марта по 5 апреля
Хранили наркотики и оружие: уральским наркосбытчикам дали 27 лет на двоих