Минпромторг принял решение отменить ИННОПРОМ – 2020 из-за коронавируса

Руководство Минпромторга России приняло решение об отмене Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая должна была пройти с 7 по 10 июля в Екатеринбурге. Причина – пандемия коронавируса COVID-19 в стране и мире.

- Минпромторг как организатор ИННОПРОМа заботится о здоровье гостей и участников выставки, благодарит всех партнеров мероприятия за начатую подготовительную работу и надеется на дальнейшее сотрудничество, - говорится в заявлении министерства.

Одним из главных экспонатов прошлого ИННОПРОМа стал российский автомобиль AURUS. Именно на такой модели передвигается Владимир ПутинФото: Алексей БУЛАТОВ

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге с 2010 года, это одна из крупнейших промышленных выставок России. Только в 2019 году ее посетили более 43 тысяч человек, а участие приняли компании и делегаты из 90 стран мира.

ОФИЦИАЛЬНО

На 28 марта 2020 года в России зафиксировано 1264 человек с коронавирусом, из них – 24 в Свердловской области.

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