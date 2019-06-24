2019-06-24T17:23:46+03:00
Общество

ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге: когда и где пройдет выставка

Крупнейшая международная выставка пройдет в июле
Даниил Близнецов
Поделиться:
Выставку проведут в десятый разВыставку проведут в десятый разФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ИННОПРОМ – международная промышленная и индустриальная выставка. Она проходит в Екатеринбурге каждый год. С 2012-го она имеет федеральный статус. На выставке можно увидеть различные экспонаты из таких областей, как машиностроение, оптика и энергетика.

ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге пройдет в период с 8 по 11 июля – это уже десятая такая выставка. По негласной традиции, местом проведения станет выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». 8- 10 июля выставка будет работать с 09:00 до 18:00, а в последний день – с 09:00 до 17:00.

-Ожидается около 46 тысяч уникальных посетителей: специалистов, закупщиков, промышленников и дилеров, а также более 1500 журналистов из самых различных изданий по всему свету. В выставке участвуют более 100 стран мира, а в России задействовано около 60 регионов, - делится статистикой команда проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЦПКиО вновь загорелась конюшня
Еще соточка: выпускница из Екатеринбурга, которая набрала 300 баллов по ЕГЭ, побила свой рекорд
Мэрия Екатеринбурга решилась на цветочные эксперименты на улицах
Ежегодное квест-ралли «День Москвича» стартовало возле музея УГМК в Верхней Пышме
Мужчину, который убил в драке азербайджанца у бара в Нижних Сергах, отправят под суд
Бывшие сотрудники «УВЗ» в Нижнем Тагиле создали ОПГ и оказались в суде
Анапа, Ташкент и Магадан: куда отправят уральских туристов вместо отдыха в Грузии
Долой жир и раковые клетки: уральская студентка создала мороженое с водорослями
На ЕВРАЗ НТМК освоены новые виды фасонного металлопроката
В Нижнем Тагиле под суд отправят троих мужчин, производивших наркотики в домашней лаборатории
«Депутатская неожиданность»: уральский политик, предложивший вернуть ГУЛАГ, засветился в рейтинге журнала MAXIM
«Безумные дни» Екатеринбурга: пришло время музыкальных фестивалей
Президент Путин объявил внезапную проверку боеготовности в Центральном военном округе
«Обстановка в городе спокойная»: глава Нижних Серег - о драке, после которой умер азербайджанец
В центре Екатеринбурга раздают газеты, где рассказывается, чем для города может обернуться протест у Театра драмы
Жительница Екатеринбурга для получения материнского капитала понарошку родила дочь
Газон на «Екатеринбург-арене» будут защищать от фанатов «Ленинграда»
Проверка на прочность: в Екатеринбурге начались испытания Макаровского моста
В Екатеринбурге выбрали главу администрации
Как Свердловская область намерена развивать сельское хозяйство
«ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге: как добраться до выставки
Призрак Мусоргского как ветром сдуло: коммунальщики вновь смыли граффити возле филармонии в Екатеринбурге
Попросила отдать сына старшему брату: на Уралмаше с собой покончила жительница общежития
В Екатеринбурге женщина хранила немаркированные пачки сигарет на сумму 8,5 миллионов рублей
Под Ревдой поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку