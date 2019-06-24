ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге: когда и где пройдет выставка

СЕГОДНЯ 17:23 2019-06-24T17:23:46+03:00

Изменить размер текста: A A

ИННОПРОМ – международная промышленная и индустриальная выставка. Она проходит в Екатеринбурге каждый год. С 2012-го она имеет федеральный статус. На выставке можно увидеть различные экспонаты из таких областей, как машиностроение, оптика и энергетика.

ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге пройдет в период с 8 по 11 июля – это уже десятая такая выставка. По негласной традиции, местом проведения станет выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». 8- 10 июля выставка будет работать с 09:00 до 18:00, а в последний день – с 09:00 до 17:00.

-Ожидается около 46 тысяч уникальных посетителей: специалистов, закупщиков, промышленников и дилеров, а также более 1500 журналистов из самых различных изданий по всему свету. В выставке участвуют более 100 стран мира, а в России задействовано около 60 регионов, - делится статистикой команда проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU