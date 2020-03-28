Качаем попу, укрепляем пресс: главная красавица Росгвардии показала, как поддерживать себя в форме во время карантина

Впереди у страны вынужденные выходные, согласно указу президента следующая неделя будет нерабочей. В эти дни лучше всего остаться дома и не выходить на улицу без лишней необходимости.

Но любителям активного образа жизни не стоит отчаиваться, даже находясь в квартире можно поддерживать себя в хорошей форме. Яркий пример этого – главная красавица Росгвардии, прапорщик Анна Храмцова. Специально для читателей «Комсомолки» она показала несколько простых упражнений, которые позволят не запустить себя в дни карантина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/769311" frameborder="0"></iframe> Главная красавица Росгвардии, прапорщик Анна Храмцова рассказала, как поддерживать себя в форме не выходя из дома.Видео: Анна Хромцова

ОФИЦИАЛЬНО

На 28 марта 2020 года в России зафиксировано 1264 человек с коронавирусом, из них – 24 в Свердловской области.

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