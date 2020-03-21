В Свердловской области подтвердили еще трех заболевших коронавирусом

В Свердловской области официально зафиксировано еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал Роспотребнадзор. Все трое вернулись из Европы и были госпитализированы в ГКБ №40.

- Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Круг их контактов был ограничен, лица из близкого круга контактов госпитализированы и обследованы, остальные контактировавшие с ними находится под меднаблюдением, - сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

В больнице обеспечен полный комплекс медицинской помощи, включая все необходимые лекарства и медоборудование. Кроме того, сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в оперативном порядке провели обследование очагов и заключительную дезинфекцию.

Таким образом, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусом.

На этой неделе губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности на всей территории области. Согласно нему, теперь еще тщательней дезинфицируются весь общественный транспорт и ТЦ, а различные культурные и спортивные площадки временно закрываются. Поскольку теперь нельзя проводить мероприятия, численность которых превышает 50 человек. Все школы и вузы также ушли на дистанционное обучение.

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