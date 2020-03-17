2020-03-17T13:33:12+03:00
Общество

IT-специалиста Александра Литреева выпустили из СИЗО в Екатеринбурге

Судья посчитал, что обвиняемый не скроется от следствия
Лев ИСТОМИН
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Литреев будет находиться в изоляции в квартире в Екатеринбурге. Фото: личная страница обвиняемого в FacebookЛитреев будет находиться в изоляции в квартире в Екатеринбурге. Фото: личная страница обвиняемого в Facebook
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Во вторник, 17 марта, Ленинский районный суд в Екатеринбурге изменил меру пресечения руководителю компании по кибербезопасности Александру Литрееву. Мужчина ранее был отправлен в СИЗО до 22 апреля 2020 года по обвинению в приобретении наркотических средств. Литреева отправили под домашний арест.

- Мера пресечения избрана по 22 апреля. Обвиняемому запрещено общаться со свидетелями по расследуемому уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать Интернет, - рассказывают в пресс-службе суда.

Александр Литреев освобожден из-под стражи в зале суда. Постановление вступит в силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

- Мы ждем инспектора, чтобы доставить Александра на место домашнего ареста, который он будет отбывать в Екатеринбурге. Судья посчитала, что дознание не предоставило доказательств того, что он может скрыться от суда и следствия, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат обвиняемого Алексей Бушмаков.

Литреев прилетел в Екатеринбурге всего на один день, но пришлось задержаться. Фото: личная страница обвиняемого в Facebook

Литреев прилетел в Екатеринбурге всего на один день, но пришлось задержаться. Фото: личная страница обвиняемого в Facebook

Александра Литреева задержали возле одного из отелей по улице Энгельса в центре Екатеринбурга 22 февраля 2020 года. В городе он прилетел всего на сутки из Санкт-Петербурга. Он забронировал номер в гостинице, после чего, по всей вероятности, заказал через Интернет запрещенное вещество. Когда Литреев всесте с подругой из уральской столицы забрали «закладку» и вернулись в отель, их уже ждал наряд ДПС.

Литреев родом из северной столицы, постоянно проживает в Эстонии. В России его компания занималась распространением прокси для обхода блокировок одного из популярных мессенджеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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