Глава фирмы по кибербезопасности признался в незаконном обороте наркотиков, но попросил его отпустить
Руководитель компании по кибербезопасности «Vee Security» Александр Литреев признал вину в незаконном обороте наркотиков на заседании Ленинского районного суда в Екатеринбурге, где ему определяют меру пресечения.
Следователи настаивали на том, что заключить Литреева под стражу, потому что он постоянно проживает в Эстонии и может скрыться от следствия. Сам подозреваемый согласился с задержанием, добавив, что скрываться не намерен. В качестве аргумента он обозначил пожилую маму, за которой ему нужно ухаживать.
Фото: личная страница героя публикации в Facebook
О задержании Александра Литреева сообщил его адвокат. Мужчина приехал в гости к жительнице Екатеринбурга, вместе с которой он приобрел наркотические вещества весом 0,49 и 0,38 грамма. На подъезде к отелю обоих задержали сотрудники ДПС, пишет Znak.com.
В уральскую столицу IT-специалист прибыл для участия в конференции.
ИСТОЧНИК KP.RU