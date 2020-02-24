2020-02-24T11:12:56+03:00
Происшествия

Глава фирмы по кибербезопасности признался в незаконном обороте наркотиков, но попросил его отпустить

Мужчина приехал в Екатеринбург на конференцию, но был пойман с запрещенными веществами
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Литреев прилетел в Екатеринбург на конференцию, но оказался в суде. Фото: личная страница героя публикации в FacebookЛитреев прилетел в Екатеринбург на конференцию, но оказался в суде. Фото: личная страница героя публикации в Facebook
Изменить размер текста:

Руководитель компании по кибербезопасности «Vee Security» Александр Литреев признал вину в незаконном обороте наркотиков на заседании Ленинского районного суда в Екатеринбурге, где ему определяют меру пресечения.

Следователи настаивали на том, что заключить Литреева под стражу, потому что он постоянно проживает в Эстонии и может скрыться от следствия. Сам подозреваемый согласился с задержанием, добавив, что скрываться не намерен. В качестве аргумента он обозначил пожилую маму, за которой ему нужно ухаживать.

Фото: личная страница героя публикации в Facebook

Фото: личная страница героя публикации в Facebook

О задержании Александра Литреева сообщил его адвокат. Мужчина приехал в гости к жительнице Екатеринбурга, вместе с которой он приобрел наркотические вещества весом 0,49 и 0,38 грамма. На подъезде к отелю обоих задержали сотрудники ДПС, пишет Znak.com.

В уральскую столицу IT-специалист прибыл для участия в конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Стреляйте в меня, только их не трогайте»: 20-летний студент закрыл собой девушку и друзей от вооруженных отморозков
Ровно год назад четверо жителей Братска с ружьем устроили охоту на водителей на трассе, вскоре преступники предстанут перед судом [фото, видео]
Новости 24
Жителям Екатеринбурга покажут работы художника Ильи Репина
Нижний Тагил начал праздновать Масленицу: программа мероприятий
«Он пообщается с горожанами»: посол США в России приедет в Екатеринбург
В Екатеринбурге судят руководителя конторы по кибербезопасности
Новая неделя началась в Екатеринбурге с сильного гололеда
Вышли в плей-офф: «Уралочка» обыгрывает петербурженок «всухую»
Екатеринбургская группа «Сансара» сразилась с латвийцами Brainstorm на шоу «Сто к одному»
Строительство трамвайной ветки в Солнечный обойдется Екатеринбургу в 800 миллионов
Выехали три бригады пожарных: в Екатеринбурге на ЖБИ загорелся недострой
«Поссорилась с родителями и уехала с незнакомцем»: в Екатеринбурге пропала молодая девушка
Свердловские силовики отметили мужской праздник хоккейным матчем
Плохо убирали снежные завалы: Высокинский уволил главу Октябрьского района Екатеринбурга
Тушили несколько бригад: на Урале сгорел жилой дом
Из мальчиков в мужчины за 500 тысяч: екатеринбургский центр «Батя» выиграл президентский грант
Погода на День защитника Отечества: уральцев ждет тепло и небольшой снег