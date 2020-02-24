Глава фирмы по кибербезопасности признался в незаконном обороте наркотиков, но попросил его отпустить

Руководитель компании по кибербезопасности «Vee Security» Александр Литреев признал вину в незаконном обороте наркотиков на заседании Ленинского районного суда в Екатеринбурге, где ему определяют меру пресечения.

Следователи настаивали на том, что заключить Литреева под стражу, потому что он постоянно проживает в Эстонии и может скрыться от следствия. Сам подозреваемый согласился с задержанием, добавив, что скрываться не намерен. В качестве аргумента он обозначил пожилую маму, за которой ему нужно ухаживать.

Фото: личная страница героя публикации в Facebook

О задержании Александра Литреева сообщил его адвокат. Мужчина приехал в гости к жительнице Екатеринбурга, вместе с которой он приобрел наркотические вещества весом 0,49 и 0,38 грамма. На подъезде к отелю обоих задержали сотрудники ДПС, пишет Znak.com.

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