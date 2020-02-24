В Екатеринбурге судят руководителя конторы по кибербезопасности
В Екатеринбурге вечером, 22 февраля, возле одного из отелей задержан глава компании по кибербезопасности «Vee Security» Александр Литреев. Его подозревают в хранении наркотиков.
Молодой человек прилетел в уральскую столицу, чтобы выступить на тематической конференции, однако после задержания по статье 228 части 1 УК РФ был направлен в Отдел полиции №5. По словам адвоката Литреева Алексея Бушмакова, судебное заседание по определению меры пресечения назначено на 24 февраля на 11 часов утра.
- Дело ясное, что дело темное, - говорит адвокат подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU