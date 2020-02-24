2020-02-24T08:15:14+03:00
Общество

В Екатеринбурге судят руководителя конторы по кибербезопасности

Его подозревают в хранении наркотиков
Лев ИСТОМИН
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Мужчину могут отправить в СИЗОМужчину могут отправить в СИЗОФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вечером, 22 февраля, возле одного из отелей задержан глава компании по кибербезопасности «Vee Security» Александр Литреев. Его подозревают в хранении наркотиков.

Молодой человек прилетел в уральскую столицу, чтобы выступить на тематической конференции, однако после задержания по статье 228 части 1 УК РФ был направлен в Отдел полиции №5. По словам адвоката Литреева Алексея Бушмакова, судебное заседание по определению меры пресечения назначено на 24 февраля на 11 часов утра.

- Дело ясное, что дело темное, - говорит адвокат подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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