Ельцин-Центр приостановливает работу на неопределенный срок, опасаясь коронавируса

Музей первого президента России на неопределенный срок приостановил работу. Об этом рассказали в пресс-службе Ельцин-Центра.

- Мы приняли непростое, но, как нам кажется, крайне необходимое в кризисной ситуации решение. В связи с пандемией коронавируса с 16 марта закрывается Музей Бориса Ельцина и наша арт-галерея. Мы также отказываемся от проведения всех культурных, образовательных и развлекательных программ Центра, - уточнили в пресс-службе.

В Ельцин-Центре подчеркнули, что это не паника, а ответственный подход к делу.

- Да, нам очень жалко прерывать работу, Ельцин-Центр понесет финансовые потери, мы доставим вам определенные неудобства, так как вам придется сдавать билеты на наши мероприятия. Но никакие резоны не могут перевесить главный: мы должны сделать все, чтобы максимально обезопасить наших гостей и сотрудников, - подчеркнули в музее первого президента.

В музее уточнили, что на время закрытия Ельцин-Центр усилит свою работу в интернете. Спрогнозировать дату открытия в музее пока не могут, но надеются, что пауза будет недолгой.

Арендаторы Ельцин-Центра: рестораны, магазины и офисы должны принять решение самостоятельно - в зависимости от своей оценки ситуации и финансовых возможностей.

- Мы надеемся, что наша позиция и наша озабоченность станет для них дополнительным аргументом при выборе решения, - отмечают в Ельцин-Центре.

Деньги за билеты, купленные на сайте, посетители смогут вернуть только через сервис «Рамблер.Кассы», написав на адрес: kassa@rambler-co.ru. Билеты, купленные в кассах Ельцин-Центра, можно будет вернуть только на центральной кассе - с 16 по 20 марта с 10 до 18 часов.

Напомним, что региональные власти решили ограничить в области проведение массовых мероприятий численностью больше пяти тысяч человек. Теперь домашние матчи футбольный "Урал" рискует сыграть без зрителей.

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