Три домашних матча «Урала» в Российской Премьер-Лиге могут пройти без зрителей

Грядущие домашние матчи Российской Премьер-Лиги футбольного клуба «Урал» в Екатеринбурге рискует пройти без зрителей. Первый из них должен состояться на Екатеринбург-Арене 21 марта. Уральская команда сыграет с «Рубином» из Казани. Однако заполнить трибуны, вероятно, помешает решение региональных властей ограничить в Свердловской области проведение массовых мероприятий численностью больше пяти тысяч человек. В самом клубе отмечают, что, возможно, на матче с «Рубином» зрители все-таки будут, но не в том количестве, в котором им хотелось бы.

- У нас сейчас на матч с «Рубином» реализовано как раз чуть меньше пяти тысяч билетов, - говорит Никита Медведевских, пресс-аташе ФК «Урал». - Четыре тысячи абонементов, плюс тысяча билетов реализовано с начала продаж. Понятно, что на игру приходит больше людей, потому что у нас полторы недели до матча остается, а многие покупают билеты за два дня до игры, а бывает и в день игры. Около 12-15 тысяч зрителей пришло бы. Но если мы сейчас закроем продажи, то в ограничивающую цифру уложимся. Однако сейчас из разных источников идет информация, что, может, вообще нам со зрителями запретят играть.

Игра с «Рубином» состоится на Екатеринбург-Арене 21 марта.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ФК «Урал» отмечают, что пока они не получали никакого официального письма по этому поводу, так что судьба грядущих матчей все еще под вопросов.

- Нам надо дождаться официальных бумаг. Мы не можем взять и закрыть продажи, потому что из СМИ прочитали о чем-то, - добавили в пресс-службе клуба. - Если придет официальное письмо в клуб, мы подчинимся. Естественно, здоровье важнее.

Впереди у «Урала» также домашние матчи с «Тамбовом» и «Динамо». Добавим, что сегодня, 11 апреля, противоэпидемиологическая комиссия под руководством губернатора Евгения Куйвашева ввела ограничение на массовые мероприятия. Оно продлится минимум до конца апреля. Связана это с распространением коронавируса в мире. Ранее к такой мере уже прибегла Москва.

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