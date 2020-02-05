Без жертвоприношений и с коворкингом: мусульмане рассказали о новой мечети на Сортировке

Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов обратился к жителям Сортировки. Он рассказал о том, как будет выглядеть новая мечеть, построенная в этом районе. Также Мухутдинов опроверг «страшилки», которые рассказывают о мечетях.

Как рассказали «КП» в духовном управлении мусульман Свердловской области, строительство мечети планируют завершить в конце февраля - начале марта. Здание будет расположено по адресу Червонная,52. Пока это предварительный адрес. После возведения объекта он может измениться.

Сейчас здание выглядит так. Фото: Духовное управление мусульман Свердловской области

Артур Мухутдинов рассказал, что некоторые жители Сортировки опасаются соседства с религиозным объектом. Духовный лидер мусульман считает, что это связано с тем, что в нашей стране многие десятилетия практиковался атеизм. За это время люди отвыкли жить по соседству с религиозными объектами.

- В ближайшее время в микрорайоне Сортировки в Екатеринбурге вступит в строй новый, достаточно необычный для жителей близлежащей округи объект – Мусульманский духовно-просветительский центр. Многие жители Екатеринбурга задают вопрос, почему именно это место выбрали под строительства мечети. Решение разместить объект именно здесь является результатом компромисса, достигнутого между мусульманской общиной, областной администрацией, мэрией города и инвестора, строящего в центре Екатеринбурга «Ледовую арену», - объяснил Артур Мухутдинов.

Артур Мухутдинов рассказал, что резать животных в мечети никто не будет. Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман Свердловской области

До этого мусульманам пришлось освободить молельный дом рядом с цирком, чтобы на этом месте могли построить ледовую арену.

- Мне известно, что в народе гуляют такие «страшилки» о якобы громких звуках призыва к молитве – азана, который будет сотрясать весь район, о жертвоприношениях, об огромном скоплении автомобилей, - отмечает духовный лидер свердловских мусульман.

Окончательно сдать объект планируют к началу марта. Фото: Духовное управление мусульман Свердловской области

Он объяснил, что ничего этого в новой мечети на Сортировке не будет. Призыв к молитве все мечети Екатеринбурга оглашают исключительно внутри здания. Громкоговорители используются только дважды в год – в дни крупнейших мусульманских праздников.

- Также как и колокольный звон возвещает горожанам о наступлении крупнейших православных праздников, - сравнил Артур Мухутдинов.

Проблем из-за припаркованных машин также быть не должно. По пятницам, в день коллективной мусульманской молитвы, а также по праздникам, будут висеть предупреждающие и запрещающие знаки, а на улицах будут работать волонтеры, чтобы исключить неудобства передвижения для местных жителей.

- Уверяю всех горожан: на территории мечети никто не будет совершать обряд жертвоприношения. Духовное управление мусульман Свердловской области (Уральский мухтасибат) предъявляет к этим обрядам точно такие же требования, как и администрация города, санитарные службы. Это давно уже происходит только в специально отведённых местах, с требованием всех санитарных норм, - подчеркнул Артур Мухутдинов.

Также религиозный лидер уточнил, что планируется обязательное благоустройство участка. Кроме того, на базе мечети будет создан информационно-культурный центр с библиотекой, коворкингом, учебными классами и кружками, открытыми для всех горожан, независимо от вероисповедания и национальности.

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