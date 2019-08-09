2019-08-09T15:03:51+03:00
Общество

Мусульмане хотят построить соборную мечеть в деловом центре Екатеринбурга

Ранее им предложили перенести строительство на Сортировку и за пределы города
Маргарита МАХОНИНА
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Сейчас у мусульман есть временная постройка, которую собираются снестиСейчас у мусульман есть временная постройка, которую собираются снестиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжается поиск мест для строительство соборной мечети «Нур-Усман». Напомним, она должна была стать часть площади «Мира и Согласия» - проекта, который разработали при участии первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Он предполагал возведение мечети на улице Декабристов, рядом с Свято-Троицким Кафедральным собором и Синагогой. Под нее даже зарезервировали участок около взорванной телебашни. Однако в декабре 2018 года община его лишилась.

После этого правительство региона и администрация города называли альтернативные варианты. Так, вице-губернатор области Сергей Бидонько отвечал на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, что собор договорились возводить на улице Строителей. В мэрии же предложили перенести его в район Серовского тракта и улицы Павловской.

– Мы провели общее собрание духовных управлений мусульман. На встрече присутствовали 50 человек, которые представляли три муфтията из шести, – рассказали в «Уральском мухтасибате». –Участники сошлись во мнении, что необходимость строительства Соборной мечети Свердловской области не вызывает сомнений ни у кого из мусульман, и такая мечеть должна находиться в центре Екатеринбурга либо в пределах территории «деловой активности» города.

Ранее в разговоре с «КП-Екатеринбург» зампредседателя организации Наиль Шаймарданов заявил, что мусульманскому населению города не хватает религиозных объектов. Мечети хотят построить и на тех участках, которые предложили власти города и региона.

Вновь о проекте «Нур-Усман» стали говорить после протестов в сквере у Драмтеатра. В частности, община обращалась к мэру Екатеринбурга, губернатору, президенту Татарстана Рустаму Манниханову и президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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