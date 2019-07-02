В Екатеринбурге определились с местом для строительства мечети
В Екатеринбурге в районе Новой Сортировки в ближайшие годы появится мечеть. Сейчас идет процесс юридического оформления документов на землю.
- Следующим этапом станут публичные слушания об изменении назначения земельного участка и мероприятия по градостроительным поправкам. Далее вопрос должен быть вынесен на утверждение городской думой, – рассказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, слова которого приводит издание «Наша Газета».
Мечеть построят в границах улиц Технической, Расточной, Строителей и Дружининской. Сейчас проходит общественное обсуждение проекта.
Ранее Духовное управление мусульман региона обратилось к полпреду, губернатору и мэру с просьбой выделить участок для строительства мечети рядом с местом, где в прошлом году снесли недостроенную телебашню.
ИСТОЧНИК KP.RU