«Под бульдозер не ляжем»: уральские мусульмане переедут с Декабристов на Сортировку в середине сентября

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-12T11:38:53+03:00

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«Уральский мухтасибат» готовится к переезду во временную мечеть «Нур-Усман», которую переносят с участка на улице Декабристов на Сортировку. Зампредседателя организации Наиль Шаймарданов рассказал, что в новое здание община переедет уже 15 сентября.

– У нас соглашение между вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько и руководителем Духовного управления мусульман Артуром Мухутдиновым. Финансовую поддержку проекту оказывает УГМК, – уточнил Шаймарданов. – Взамен участка у взорванной телебашни нам дали территорию между улицами Строителей и Червонной в 1,5 гектара.

Шаймарданов добавил, что община еще надеется сохранить территорию на Декабристов. Ранее в «Уральском мухтасибате» заявляли, что не намерены строить соборную мечеть за пределами центра Екатеринбурга.

Строительство проходит где-то на этом участке Фото: Google.Maps

– Там уже началось строительство «Ледовой арены», но сваи стоят. Конечно, под бульдозер мы не ляжем, но будем разговаривать о других вариантах, – объяснил зампредседателя Духовного управления. – Ранее нам предлагали десятки мест, но они не подходили. Например, одним из вариантов стала свалка на Эльмаше между железнодорожными путями, куда даже при строительстве перехода будет сложно добираться пожилым людям.

Он сообщил, что общине предлагали место на болоте в Шарташском лесопарке, а также участки, где росли вековые сосны и березовая роща. Для строительства пришлось бы вырубить деревья.

Напомним, «Нур-Усман» должна была войти в площадь «Мира и Согласия» - проект, разработанный при первом губернаторе области Эдуарде Росселе. Помимо мечети, туда бы входили Свято-Троицкий Кафедральный собор и Синагога.

Строительство соборной мечети начали активно обсуждать после протестов в сквере у Драмтеатра. Мусульмане писали мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, губернатору Евгению Куйвашеву, президенту Татарстана Рустаму Манниханову и президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU