2020-02-03T15:16:34+03:00
Здоровье

Вернулись больными из Китая: на Среднем Урале семь человек проверяют на коронавирус

За последнюю неделю в регионе резко выросла заболеваемость ОРВИ
Олег ГАЛИМОВ
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На прошлой неделе у жительницы Нижнего Тагила заподозрили коронавирус, но в итоге диагноз не подтвердилсяНа прошлой неделе у жительницы Нижнего Тагила заподозрили коронавирус, но в итоге диагноз не подтвердилсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Свердловской области сразу у одиннадцати туристов заподозрили корона вирус. Как сообщили региональном управлении Роспотребнадзора, у четверых диагноз не подтвердился, а остальные исследования находятся в работе. Все заболевшие недавно вернулись из Китая и сейчас находятся под присмотром врачей.

Также специалисты отмечают рост заболеваемости ОРВИ как на всем Среднем Урале, так и в Екатеринбурге.

- С 27 января по 2 февраля зарегистрировано 35 400 случаев заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 27%. Прирост заболеваемости происходит за счет детей 3-14 лет. В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 18 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 31% выше уровня прошлой недели, - отметили в управлении.

Из-за вспышки ОРЗ в области уже закрыли 2 детских сада и одну школу. Еще частично приостановлены занятие в 187 группах, а в 55 школах закрыли 100 классов. А вот по пневмонии показать снизился. Только за эту прошлую неделю с таким диагнозом зафиксировали 884 случая, что на 26% ниже уровня прошлого года.

Напомним, что на прошлой неделе в Нижнем Тагиле у вернувшейся из Китая девушки заподозрили коронавирус. Но позже выяснилось, что диагноз не подтвердился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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