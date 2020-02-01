2020-02-01T10:50:57+03:00
Общество

Стали известны анализы девушек из Нижнего Тагила, которых госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус

О результатах анализов рассказали в региональном Роспотребнадзоре
Мария ТрапезниковаЕвгений Стоянов
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О своем состоянии Полина рассказывала у себя в Instagram. Фото: скриншот видеоО своем состоянии Полина рассказывала у себя в Instagram. Фото: скриншот видео
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В пробах двух девушек из Нижнего Тагила, госпитализированных с подозрением на смертельную инфекцию, не подтвердился китайский коронавирус. Напомним, сначала в инфекционное отделение была госпитализирована девушка по имени Полина, которая недавно транзитом побывала в КНР. Позже выяснилось, что в эту же больницу доставили еще одну девушку. Также, как и Полина, она недавно вернулась из Китая.

- Брали две пробы для анализа на коронавирус, первый отрицательный пришел вчера, второй подтвердился сегодня. У девушек из Нижнего Тагила официально не подтвердился этот вирус, - рассказала «КП» пресс-секретарь Роспотребназора Анна Ожиганова.

Девушка с подозрением на коронавирус рассказывает, о том, как лежит в уральской больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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