«На борт поднялись люди в защитных костюмах»: в аэропорту Екатеринбурга медики заподозрили коронавирус у двухлетнего малыша

В Екатеринбурге пассажиры рейса, вернувшегося из Дубая, оказались изрядно напуганы. На борт поднялись несколько людей в костюмах химзащиты. Позже выяснилась причина их появления. У двухлетнего ребенка, летевшего с мамой из ОАЭ, заподозрили китайский коронавирус.

- Была предварительная информация, что на борту находится женщина, ребенок которой может быть заражен китайским коронавирусом. Но позже эта информация не подтвердилась. У ребенка обычное ОРВИ, - рассказал «КП» источник в аэропорту, осведомленный о ситуации.

Информацию прокомментировали и в пресс-службе аэропорта Кольцово.

- Командир воздушного судна, совершавшего рейс FZ-901, сообщил диспетчерам аэропорта об ухудшении самочувствия одного из пассажиров - двухлетнего ребенка. По прилету в Кольцово пассажиру была оказана первая медицинская помощь. От госпитализации родители ребенка отказались, - уточнили в Кольцово.

Также там подтвердили, что медики действительно были в защитных костюмах.

- Врачи были одеты в спецодежду, согласно текущим рекомендациям, - отметили в Кольцово.

Недавно мы писали, что в больнице Нижнего Тагила находится девушка, которую накануне госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус. О своем состоянии Полина рассказывает в Instagram. Позже выяснилось в инфекционный корпус этой же больницы доставили еще одну девушку. Также, как и Полина, она недавно вернулась из Китая.

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