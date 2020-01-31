2020-01-31T11:23:05+03:00
Происшествия

В больницу Нижнего Тагила привезли еще одну пациентку с подозрением на китайский коронавирус

Сейчас там находится вторая
Евгений Стоянов
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Вторая девушка также находится в отдельной палатеВторая девушка также находится в отдельной палатеФото: Артем КИЛЬКИН
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В больницу Нижнего Тагила госпитализировали еще одну девушку с подозрением на китайский коронавирус. Напомним, что в инфекционном корпусе уже находится другая девушка, которая недавно вернулась из отдыха в Тайланде. Когда Полина возвращалась в Россию, то транзитом летела через Китай. Сейчас девушка лежит в отдельной палате, а о своем состоянии рассказывает у себя в соцсети.

- В больницу Нижнего Тагила была доставлена вторая девушка. У нее также есть подозрения на коронавирус. Ее результаты анализов также будут доставлены в лабораторию Екатеринбурга, - рассказал «КП» источник в медицинской отрасли, знакомый с ситуацией.

Напомним, что в Минздраве Свердловской области информацию о том, что у девушек подозревают коронавирус – отрицают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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