Вылеты приостановлены, но есть исключения: можно ли уехать из Екатеринбурга в Китай, где свирепствует коронавирус
Росавиация с 1 февраля объявила о приостановке регулярного авиасообщения между Россией и КНР. Аналогичное решение с 3 февраля было принято и Российской железной дорогой. В частности, железнодорожники на неопределенный срок приостановили рейс «Москва-Пекин», который останавливался в Екатеринбурге.
Ограничения ввели из-за боязни того, что кто-то из российских граждан может подхватить коронавирус. От инфекции в Китае уже погибли больше 250 человек.
Правда, в отличие от железнодорожников, полностью, ограничивших сообщение с КНР, Росавиация оставила возможность чартерных вылетов.
В Екатеринбурге авиасообщение с Китаем осуществляет только один перевозчик – «Уральские авиалинии». Компания оставила несколько рейсов, соединяющих Екатеринбурга с Поднебесной. В частности, согласно данным онлайн-табло Кольцово, 3 февраля вылетит рейс из Екатеринбурга в Сиань. А ранним утром, 4 февраля, в аэропорту приземлится рейс из Пекина.
В «Уральских авиалиниях» объяснили, почему оставили некоторые рейсы, связывающие Екатеринбург с Китаем:
- Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания выполнит ряд чартерных рейсов, - рассказали в пресс-службе перевозчика.
Предполагается, что на чартерах, летящих в КНР, будут лететь преимущественно жители Поднебесной, возвращающиеся на родину. Постоянное авиасообщение между Екатеринбургом и Китаем пока решили прекратить до конца марта.
Врачам приходится тщательно осматривать каждого туриста, вернувшегося из Поднебесной
Вчера в Кольцово приземлился рейс из китайского Сианя. Врачи внимательно осмотрели всех прибывших. Пассажирам пришлось сдать кровь. К счастью, подозрений на коронавирус ни у кого не обнаружили.
На днях пассажиров рейса, вернувшегося из ОАЭ, перепугали врачи, одетые в костюмы химзащиты. Они поднялись в самолет сразу после его посадки в Кольцово. Причина была в том, что у двухлетнего ребенка заподозрили коронавирус.
На прошлой неделе в инфекционное отделение больницы Нижнего Тагила была госпитализирована девушка по имени Полина, которая недавно транзитом побывала в КНР. Позже выяснилось, что в эту же больницу доставили еще одну девушку. Также, как и Полина, она недавно вернулась из Китая. В выходные стали известны анализы девушек.
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ИСТОЧНИК KP.RU