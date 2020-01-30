Полдома расселили: на Урале мэр просит помочь жителям хрущевки, которую взорвал студент

Власти Ирбита объявили сбор средств для жителей дома № 39 на улице Комсомольской, где недавно прогремел взрыв газа. В результате ЧП погиб 17-летний студент местного техникума Дмитрий Паньков (имя изменено – прим.ред.), друзья парня связывают инцидент недавним расставанием с девушкой Ириной.

По словам мэра Николая Юдина, в пятнадцати квартирах хрущевки полностью сгорели личные вещи, бытовая техника и мебель. Изначально погорельцам предлагали оставаться в развернутом на базе школы пункте временного размещения, но жильцы предпочли разъехаться по родственникам.

Квартира Димы выгорела дотла. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Ирбит»

К сбору средств планируют привлечь и местных бизнесменов, а все деньги будут иметь только одно назначение и не смогут быть потрачены на другие нужды города.

- В настоящее время пострадавшие крайне нуждаются в материальной помощи. Со своей стороны, мы сделаем все возможное для того, чтобы поддержать их в трудную минуту, однако возможности муниципалитета не безграничны. Именно поэтому я прошу Вас оказать содействие в сборе денежных средств для помощи гражданам, пострадавшим от последствий взрыва бытового газа, - говорится в заявлении главы администрации Ирбита.

Но на этом история с взрывом на четвертом этаже не заканчивается. Как стало известно «КП-Екатеринбург» из источников в силовых структурах, следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительной версии, студент погиб от отравления угарным газом.

- На данный момент есть две наиболее вероятные версии случившегося: утечка газа и то, что парень нарушил технику безопасности, когда в очередной раз занимался токсикоманией. Речи о доведении до самоубийства не идет, - отметил источник «КП».

В последние дни Дима сильно переживал из-за расставания с девушкой. Фото: СОЦСЕТИ

В администрации города также добавили, что специалисты МЧС рекомендовали ограничить доступ жильцов в первый и второй подъезд пятиэтажки. Более точная экспертиза строений дома будет готова в течение месяца.

РЕКВИЗИТЫ

Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация Муниципального образования город Ирбит) л/счет 04623013370 ИНН 6611001320,

КПП 667601001

ОГРН 1056600557452

ОКТМО 65739000 ОКПО 04042018 ОКВЭД 84.11.32

КБК 90120704050040000150

р/с 40101810500000010010

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. ЕКАТЕРИНБУРГ

БИК 046577001

В назначении платежа указать: Безвозмездное перечисление для оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим от взрыва бытового газа.

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