2020-01-28T19:03:27+03:00
Происшествия

«Поссорился с девушкой и открыл газ»: на Урале 17-летний парень устроил пожар в жилом доме

Парень сам погиб в огне, а случившееся подтвердили в ГУ МВД и СК
Олег ГАЛИМОВЕвгений Стоянов
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На месте работают пожарные, полиция и другие экстренные службыНа месте работают пожарные, полиция и другие экстренные службыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В жилом доме в Ирбите в Свердловской области произошел пожар. Как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах, поджог устроил 17-летний парень. Он поссорился со своей девушкой и открыл в своей квартире газ. Юноша погиб в огне. Информацию о произошедшем "КП-Екатеринбург" подтвердили в ГУ МВД и СК.

Версию со взрывом газа активно обсуждают в местных соцсетях.

- Перед тем, как начался пожар, прозвучал сильный хлопок, рассказывает очевидец. По предварительным данным взрыв произошел из-за газа, - пишут в местном паблике в соцсети.

Пожар после взрыва газа, в жилом доме в Ирбите.Видео: группа ВК "Ирбит Инцидент"

Информацию о смерти 17-летнего парня официально подтвердили в региональном СК и ГУ МВД.

- По факту смерти молодого человека следственным отделом по городу Ирбит областного следственного комитета проводится доследственная проверка. По предварительным данным, внешних признаков криминальной смерти нет. Тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, - рассказали "КП" в пресс-службе регионального СК.

Также в следователи проверят семью, где воспитывался парень.

Вот как случившееся прокомментировали в ГУ МВД по Свердловской области:

- Сотрудники территориального ОВД личность погибшего установили оперативно. Им оказался 17-летний учащийся местного учебного заведения. Его родители проживают в Екатеринбурге, а он находился под присмотром бабушки. В момент ЧП дома ее не оказалось. Сыщики опрашивают соседей с целью выяснения обстоятельств, послуживших причиной ЧП в квартире, в результате которого жилище получило повреждения, - рассказал "КП" официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Также он уточнил, что тело молодого человека обнаружили в ванной комнате.

В пресс-службе регионального МЧС "КП" рассказали, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. Источник огня был на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Комсомольской. В тушении принимали участие 11 человек и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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