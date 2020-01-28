«Говорил, что судьба укажет дорогу»: друзья рассказали о 17-летнем парне, погибшим после взрыва газа на Урале

Стала известна личность 17-летнего парня, погибшего в пожаре в Ирбите. Напомним, по версии нашего источника, пожару предшествовал взрыв газа в одной из квартир. Эту же информацию озвучивают и в соцсетях.

Погибшим оказался Дмитрий Маньков. 17-летний парень учился на втором курсе в техникуме. О личности Дмитрия «КП-Екатеринбург» подробно рассказал его друг Антон:

- Простой парень, любил мотоциклы. На вопрос о том, кем хотел стать отвечал мне так: «Антоха, я еще не знаю, кем быть, буду жить, а дальше судьба укажет дорогу». Еще у него была девушка по имени Ирина. Родители у Димы - в разводе. Папа живет в Екатеринбурге с братом, а мама работает в больнице. Еще у Димы есть Александр, - рассказал Антон.

Дмитрий любил мотоциклы. Фото: предоставлено друзьями погибшего

Дмитрий попросил у кого-то из друзей полицейскую форму, чтобы сфотографироваться. Фото: «Инцидент ИРБИТ»

Следователи рассказали, что по поводу смерти 17-летнего парня проводится проверка. Также произошедшее прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД. Там уточнили, что тело погибшего обнаружили в ванной.