2020-01-29T10:39:42+03:00
Происшествия

«Не ищи меня больше»: стали известны последние слова подростка, устроившего взрыв дома на Урале из-за несчастной любви

Скорее всего, вскрытие покажет, что смерть Дмитрия Панькова наступила от отравления бытовым газом
Олег ГАЛИМОВЕвгений Стоянов
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Дима и Ирина встречались пять месяцев. Фото: СОЦСЕТИДима и Ирина встречались пять месяцев. Фото: СОЦСЕТИ
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В Ирбите продолжают выяснять обстоятельства громкого ЧП – 17-летний Дмитрий Паньков (фамилия изменена – прим.ред.) устроил взрыв в пятиэтажке с помощью бытового газа. Взрыв был такой силы, что выбило входную дверь и окна. Как выяснилось, квартира на четвертом этаже принадлежит бабушке парня, под присмотром которой находился студент местного техникума.

Причиной такого опасного поступка Димы стала ссора с возлюбленной Ириной, с ней парень порвал еще на прошлой неделе, но смириться с расставанием так и не смог. Как говорят друзья погибшего, «парень сгорел в отношениях».

Последние слова Димы бывшей девушке. Фото: представлено друзьями погибшего

Последние слова Димы бывшей девушке. Фото: представлено друзьями погибшего

- Короче, нам надо перестать общаться. Больше не ищи меня и не пиши мне, - последнее, что Дима написал Ирине после пяти месяцев отношений.

Также стало известно, почему Паньков решил устроить взрыв именно газа. Как выяснилось, Дима часто занимался токсикоманией и нюхал его вместе с друзьями.

- Близкий друг погибшего знал, что Дмитрий в последнее время вел замкнутый образ жизни и приходил проведать его в 18:00, но тот не открыл дверь. А уже через час прогремел взрыв, - рассказывает «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.

Тело Димы нашли в ванной с ожогами первой и второй степени, но по предварительной версии, подросток погиб от отравления бытовым газом. Сегодня жителям третьего и четвертого подъезда дома № 39 на улице Комсомольской разрешат вернуться в квартиры. Остальные жильцы по-прежнему остаются без крова над головой.

Парень открыл газовый вентиль, когда бабушка ушла из квартиры. Фото: СОЦСЕТИ

Парень открыл газовый вентиль, когда бабушка ушла из квартиры. Фото: СОЦСЕТИ

Квартира бабушки Димы выгорела дотла. Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Ирбит"

Квартира бабушки Димы выгорела дотла. Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Ирбит"

В Следственном комитете уже заявили, что смерть Димы не носит криминального характера.

- Тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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