Мечтал о карьере хоккеиста и учился на пятерки: откровенный разговор с учительницей покончившего с собой на Урале школьника

- Позвонила инспектор ПДН, спросила, у нас ли учится Рустам. А потом раздался звонок его матери. Так и узнали, что утром 20 числа нашего мальчика не стало, - со слезами на глазах вспоминает директор школы № 1 Арамиля Оксана Пинигина. Она была в числе первых, кто узнал о трагедии с учеником седьмого класса. Ударник, хоккеист, активный участник школьных мероприятий – именно таким запомнили мальчугана.

Учителя говорят, что у Рустама хорошо получалось читать стихи. Фото: предоставлено классным руководителем погибшего

ШАНСОВ СПАСТИ ЕГО – НЕ БЫЛО

Смерть 13-летнего Рустама (имя несовершеннолетнего изменено – прим.ред.) стала общим горем для всего класса. Еще вчера все одноклассники вместе с родителями ходили после уроков к дому мальчика, чтобы проводить его в последний путь. А уже сегодня семья поехала хоронить сына в Челябинскую область.

После нашей первой публикации на эту тему классный руководитель Рустама Наталья Матвеева согласилась на откровенный разговор.

- Рустам был младшим из трех братьев в своей семье. Старшему 22 года, второй – учится в девятом классе. Семья у них обеспеченная и порядочная. Три года я наблюдала, как Рустам рос. Он всегда был ударником, никогда за четверть не получал ниже четверки. У него была заветная мечта – стать хоккеистом, а потом и тренером. Рустам часто говорил мне «Наталья Ивановна, я буду хорошо относиться к ученикам и воспитывать чемпионов», - говорит педагог с 27-летним стажем.

В день трагедии Рустам как обычно собирался в школу вместе со старшим братом, но перед самым выходом внезапно исчез. Сначала родители подумали, что младший убежал, а потом заметили у двери собранный рюкзак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/756201" frameborder="0"></iframe> Учительница рассказала об ученике, который свел счеты с жизнью под Екатеринбургом.Алексей БУЛАТОВ

- Отец сначала поискал на улице, потом во всех комнатах. В итоге поняли, что туалет на цокольном этаже, где у них тренажерный зал, закрыт туалет. На просьбы открыть дверь он не реагировал, отец не выдержал и выломал дверь. К тому моменту у него уже было ножевое ранение. Скорая быстро приехала, но по пути в больницу Рустам скончался. Сказали, что шансов спасти его не было. До сих пор не понимаю, не верю, что он мог наложить на себя руки, - дрожащим голосом говорит учительница.

ЛЮБОВЬ ТУТ НЕ ПРИЧЕМ

Догадки знакомых об отчаянном поступке семклассника из-за безответной любви не вызывают у учителей ничего кроме недоумения. Но и свою версию случившегося педагоги назвать не смогли. Как говорится – ничто не предвещало.

- В последний раз я видела Рустама в пятницу, 17 января. После уроков он пошел на День рождения к однокласснику. Знаю, что они дружной компанией посидели в кафе. На выходных он общался с ребятами, но никто не заметил ничего странного в его поведении. А по поводу любви я вам так скажу – они еще слишком маленькие, чтобы об этом думать. Тем более, что у мальчиков это начинается позже, чем у девочек.

В школе № 1 Арамиля учатся две тысячи детейФото: Алексей БУЛАТОВ

После этой трагедии руководство школы приняло решение усилить работу по профилактике среди учеников средней и старшей школы. С учениками проводятся разъяснительные беседы, работает штатный психолог.

Свою проверку проводят и следователи, в частности изучается переписка Рустама во «ВКонтакте». Также ситуацию держит на контроле свердловский омбудсмен Игорь Мороков.

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