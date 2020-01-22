2020-01-22T00:21:49+03:00
Происшествия

«Рустам любил ее, а она его отвергла»: под Екатеринбургом семиклассник покончил с собой из-за неразделенной любви

Тело ребенка нашли в частном секторе в Арамиле
Олег ГАЛИМОВ
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Следователи СКР устанавливают причины гибели ребенкаСледователи СКР устанавливают причины гибели ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В городе-спутнике ЕкатеринбургаАрамиле произошла трагедия. Поздним вечером на улице Октябрьской прохожие нашли тело 14-летнего Рустама (имя несовершеннолетнего изменено – прим.ред.). Рядом с трупом лежал окровавленный нож, но с самого начала эта ужасающая картина не ассоциировалась с каким-либо преступлением.

- Органы Следственного комитета разбираются в ситуации, выясняютcя все обстоятельства смерти ребенка, - кратко прокомментировали случившееся в пресс-службе СУ СКР Свердловской области.

Но Арамиль город небольшой и новость о смерти семиклассника разлетелась по нему с бешеной скоростью. Друзья мальчишки шокированы, но не удивлены. Как выяснилось, еще с начала учебного года Рустам был влюблен в девочку из параллельного класса, но та не отвечала взаимностью.

На странице мальчика была лишь одна фотография, датированная 2016 годом. Фото:СОЦСЕТИ

На странице мальчика была лишь одна фотография, датированная 2016 годом. Фото:СОЦСЕТИ

Рустам рос в полной и благополучной семье, а в школе за ним присматривал старший брат, учащийся в девятом классе.- Рустам был веселым и отзывчивым мальчиком, никогда бы не подумал, что увлеченность девочкой доведет его до такого, - рассказывает «КП» знакомый погибшего. Если кратко описать происходящее – он любил ее, а она его отвергла.

- Семья положительная, на учете не состоит. Полиция опрашивает знакомых семьи, чтобы пролить свет на обстоятельства случившегося ЧП с мальчиком, - отметил официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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