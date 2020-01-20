Ее видели с южанином: в Екатеринбурге после исчезновения молодой мамы возбудили дело по статье «Убийство»
В конце прошлого года в Екатеринбурге пропала 37-летняя Юлия Григорьева. Молодая мать вышла из кафе на Сортировке, села к незнакомцу в машину и пропала. Лишь спустя два месяца силовики заявили о расследовании дела по статье «Убийство». Дома Юлию ждет муж и пятилетняя дочка.
Юлия Григорьева садится в попутку на Сортировке.Видео: предоставлено "КП" Сергеем Григорьевым
- По версии следствия, женщина пришла к своему дому, расположенному по адресу: Дружининская, 5 «б», однако, не заходя в подъезд, вышла к дороге и остановила проезжавшую мимо машину. Спустя некоторое время эту женщину видели в закусочной «7 ключей»), куда она приехала на автомобиле KIA Spectra, предположительно, серого цвета под управлением мужчины восточной внешности, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Фоторобот предполагаемого преступника. Фото: СУ СКР по Свердловской области
Приметы пропавшей: рост 160-165 см., темные волосы до плеч, худое телосложение, карие глаза, шрам на животе.
Одежда: на момент исчезновения была одета в черную вязаную шапку, длинный оранжевый пуховик, синие джинсы, черные кожаные полуботинки, серую кофту, на шее имелась тонкая золотая цепочка.
Фото: предоставлено родственниками пропавшей
Всех, кто знает о местонахождении подозреваемого или пропавшей женщины, просят звонить по телефонам территориального следственного отдела СКР в городе Екатеринбурге: +7(922)162-63-81, 8(343) 354-08-31, 354-08-02, либо по «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61, или по линии «02». Конфиденциальность гарантируется.
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ИСТОЧНИК KP.RU