Уехала на попутке и исчезла: в Екатеринбурге пропала молодая мама

В Екатеринбурге пропала 37-летняя Юлия Григорьева, в последний раз женщину видели вечером 18 ноября. В тот день женщина была в гостях у друзей, но домой так и не вернулась.

- В последний раз ее видели у кафе «Мираж», после этого ее телефон был в последний раз зафиксирован в районе Надеждинской,12 примерно в полночь, - рассказывает брат мужа Юлии Андрей Григорьев. – После гостей она приехала к дому на такси, но потом поймала попутку и уехала. Уже сбились с ног, проверили все морги и больницы.

По словам Андрея, Юлия села, предположительно, в белый Hyundai Sonata. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, и он есть в распоряжении родственников женщины, но на момент публикации супруг пропавшей не ответил на нашу просьбу предоставить его.

- Раньше она никогда не сбегала из дома, конфликтов в семье не было. Сегодня появилась информация, что ее видели в Верхней Пышме. Сейчас будем искать там, - отмечает Андрей Григорьев.

Дома Юлию ждет муж и пятилетняя дочка. Фото: СОЦСЕТИ

Если вы видели Юлию или знаете, где она может находиться, позвоните в отдел полиции № 10 по телефонам: 8(343)356-42-10 или 02. Также вы можете связаться с родными Юлии. Номер мужа Сергея: 8 908 904-48-69, номер его брата Андрея: 8 965 535-88-08.

Дома женщину ждет муж и пятилетняя дочь.

Напомним, что в Верхней Пышме продолжаются поиски врача-травмотолога Дмитрия Авакумова.