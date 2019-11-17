2019-11-17T20:54:02+03:00
Общество

Под Екатеринбургом пропал врач-травматолог

Дмитрий Аввакумов перестал выходить на связь 15 ноября
Юлия СТАЛИНА
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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Под Екатеринбургом пропал 40-летний мужчина. В воскресенье, 17 ноября, волонтеры отряда «Лиза Алерт» объявили поиски Аввакумова Дмитрия Александровича из Верхней Пышмы. Разыскиваемый перестал выходить на связь два дня назад.

Известно, что мужчина работает врачом-травматологом в Верхней Пышме в частной клинике.

Приметы:

Рост: 180 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: голубые

Волосы: волосы светло-русые.

Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

Особые приметы: имеется светлая борода.

Был одет: тёмно-синяя куртка, тёмно-синие джинсы, белый свитер, чёрные ботинки.

С собой: возможно чёрный рюкзак.

Если вы что-нибудь знаете о местоположении Дмитрия, сообщите в полицию или волонтерам по телефону 8-904-547-27-43 (Лариса).

ИСТОЧНИК KP.RU

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