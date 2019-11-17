Под Екатеринбургом пропал врач-травматолог
Под Екатеринбургом пропал 40-летний мужчина. В воскресенье, 17 ноября, волонтеры отряда «Лиза Алерт» объявили поиски Аввакумова Дмитрия Александровича из Верхней Пышмы. Разыскиваемый перестал выходить на связь два дня назад.
Известно, что мужчина работает врачом-травматологом в Верхней Пышме в частной клинике.
Приметы:
Рост: 180 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: голубые
Волосы: волосы светло-русые.
Фото: "Лиза Алерт"
Особые приметы: имеется светлая борода.
Был одет: тёмно-синяя куртка, тёмно-синие джинсы, белый свитер, чёрные ботинки.
С собой: возможно чёрный рюкзак.
Если вы что-нибудь знаете о местоположении Дмитрия, сообщите в полицию или волонтерам по телефону 8-904-547-27-43 (Лариса).
ИСТОЧНИК KP.RU