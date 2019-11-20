Появилось видео, на котором видно, как пропавшая Юлия Григорьева садится в попутку
В Екатеринбурге пропала Юлия Григорьева, молодая мама возвращалась из гостей на попутке и с тех пор не выходит на связь. Ее ищут родственники и полицейские.
В распоряжении редакции «Комсомолки» появилось видео, на котором видно, как женщина садится в машину. Перед тем как сесть, Юлия долго стоит на обочине и «голосует».
Юлия Григорьева садится в попутку на Сортировке.Видео: предоставлено "КП" Сергеем Григорьевым
Если вы видели Юлию или знаете, где она может находиться, позвоните в отдел полиции № 10 по телефонам: 8(343)356-42-10 или 02. Также вы можете связаться с родными Юлии. Номер мужа Сергея: 8 908 904-48-69, номер его брата Андрея: 8 965 535-88-08.
Дома Юлию ждут муж и пятилетняя дочь.
ИСТОЧНИК KP.RU