Появилось видео, на котором видно, как пропавшая Юлия Григорьева садится в попутку

СЕГОДНЯ 04:59 2019-11-20T05:41:16+03:00

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В Екатеринбурге пропала Юлия Григорьева, молодая мама возвращалась из гостей на попутке и с тех пор не выходит на связь. Ее ищут родственники и полицейские.

В распоряжении редакции «Комсомолки» появилось видео, на котором видно, как женщина садится в машину. Перед тем как сесть, Юлия долго стоит на обочине и «голосует».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/744851" frameborder="0"></iframe> Юлия Григорьева садится в попутку на Сортировке.Видео: предоставлено "КП" Сергеем Григорьевым

Если вы видели Юлию или знаете, где она может находиться, позвоните в отдел полиции № 10 по телефонам: 8(343)356-42-10 или 02. Также вы можете связаться с родными Юлии. Номер мужа Сергея: 8 908 904-48-69, номер его брата Андрея: 8 965 535-88-08.

Дома Юлию ждут муж и пятилетняя дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU