Потратили 25 миллионов рублей на участие: Сергей Карякин о «Дакаре», доработке багги и смерти гонщика

Уральский гонщик Сергей Карякин, выигравший второе место на «Дакаре», рассказал о том, как проходила легендарная многодневка. Вместе с Карякиным на вопросы журналистов отвечал его штурман Антон Власюк, а также пилот второго экипажа уральской команды Snag Racing Алексей Шмотьев. Напомним, что Карякин стал первым российским спортсменом, добившимся подобного успеха в классе багги (до этого выиграть «бедуина» удавалось только пилотам грузового зачета).

Общая протяженность маршрута «Дакара» в этом году составила 7900. Это расстояние гонщики преодолевали 12 дней. На отдых выделялся только один день.

«НОЧЬЮ МИНУСОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, А ПЕЧКИ В МАШИНЕ НЕТ»

- Мы сидели за рулем с 6 утра и до 19 вечера. Температура достигала 40 градусов [тепла], а под утро было очень холодно, - рассказал Карякин о том, как проходила многодневка.

Гонщик уточнил, что спать им приходилось в грузовике, где были оборудованы спальные места.

Штурман команды Антон Власюк дополнил, что конструктивно багги Карякина не был рассчитан для холодов.

Штурман Антон Власюк отметил, что багги экипажа не был рассчитан на холодаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Климатические условия оказались не те, к которым мы готовились. Ночью температура достигала минусовых отметок. Так как мы ехали в машине, которая не имеет ни стекла, ни печки и кондиционера, то для нас это было дополнительным испытанием. Мы сделали выводы, что на следующий год модифицируем автомобиль, - рассказал Власюк.

Гонка проходила в Саудовской Аравии. Фото: Instagram Антона Власюка

«ОБЪЕДИНИЛИ В МАШИНЕ ОПЫТ ВСЕЙ РОССИИ»

Тему про багги продолжил Сергей Карякин.

- Говоря про нашу машину, в моем понимании - это гордость. Над ней работало шесть конструкторов – двое из Екатеринбурга, двое из Москвы и двое из Санкт-Петербурга. Да, за основу мы взяли двигатель и коробку, но все остальное мы произвели сами. Что-то производили в Казани, что-то в Москве, что-то у нас, то есть, мы собрали опыт со всей России и объединили его в нашей машине. Это круто, - подытожил гонщик.

Также Сергей Карякин добавил, что их конкурентами были автомобили заводских команд, багги которых стоили в три раза дороже, чем машина уральского экипажа. По времени на создание багги ушел год. Проектирование заняло около 7 месяцев. Багги приходилось выдерживать очень серьезные нагрузки.

- Когда попадаешь в пробоину, то удар такой силы, что темнее в глазах, а рама машины ничего, выдерживает, - объяснил гонщик.

Три багги победителей "Дакара-2020". Фото: Snag Racing

Сергей привел пример со своим участием на «Дакаре-2018» года. Тогда ему пришлось выбыть из борьбы из-за сломанных рук. Но квадроцикл Карякина, при этом, остался невредим.

«ПРИШЛОСЬ НА МЕСТЕ ДОРАБАТЫВАТЬ КОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЯ»

На вопрос о том, чем принципиально отличается его багги от машин конкурентов, Сергей ответил так:

- Заводская команда использовала машину 2020 года. У них была максимальная скорость к финишу. Объясню почему. У них интеркулер, который охлаждает воздух, попадающий в двигатель, был большего объема. Наш интеркулер не справлялся с объемом тепла, которая выделяла турбина. Пришлось на месте дорабатывать конструкцию, чтобы подводить к интеркулеру дополнительный воздух. Ситуацию это спасло, но не полностью. В этом сложность, когда соперничаешь с заводом. У них гораздо больше информации и возможности доработки, - отметил Сергей Карякин.

Из-за разнообразия рельефа Карякину часто приходилось менять стиль вождения. Фото: Instagram Антона Власюка

На автомобиле Сергея стоял австрийский двигатель, у которого нет аналогов в мире. Карякин уточнил: чтобы спроектировать и изготовить свой необходимо порядка 70 миллионов евро.

- На дынный момент в России моторостроение, к сожалению, не развито, - посетовал гонщик.

Карякин пообещал не менять класс, в котором он выступает, пока не добьется «золотого бедуина» в багги.

- Второе место это конечно хорошо, но победа обязательно будет, - пообещал Карякин.

Второй пилот команды Алексей Шмотьев объяснил, почему для автоспорта выгодно, что «Дакар» теперь проводят в Саудовской Аравии.

- Мы очень рады, что «Дакар» переехал в Саудовскую Аравию, так как страны Южной Америки не были готовы к таким масштабам, таким бюджетам. Там «Дакар» понемногу увядал. Саудовская Аравия готова вкладывать деньги в развитие этой гонки. По организации все было на высшем уровне, начиная от заправки техники, заканчивая обычными вещами – душем и питанием, - рассказал второй пилот команды Алексей Шмотьев.

Алексей Шмотьев рассказал, где планируют провести гонку в следующем годуФото: Алексей БУЛАТОВ

Также он добавил, что ему известно, где «Дакар» пройдет в следующем году.

- Организаторы обещают, что «Дакар» пройдет в трех странах. Начало будет в Иордании, середина в Саудовской Аравии, а финиш – в Эмиратах, - рассказал Шмотьев.

Сергей Карякин рассказал о том, сколько денег пришлось потратить на участие в «Дакаре». Всего было потрачено около 25 миллионов рублей. При этом 10 млн из этой суммы ушли на стартовые взносы. Эти деньги были выделены спонсорами команды. Для сравнения Сергей добавил, что в 2014 году бюджет его бюджет для участия в гонке составлял порядка 7-8 млн рублей. Тогда гонщик выступал в классе квадроциклов.

На сегодняшний момент Сергей является единственным российским гонщиком, сумевшим попасть на пьедестал «Дакара» сразу в двух дисциплинах. В 2017 году Карякин стал первым в классе квадроциклов (до этого российские экипажи добивались подобного успеха лишь в грузовом зачёте).

«Дакар» является не просто интересной, но и опасной гонкой. В этом году на «Дакаре» погиб португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш. Также во время падения с дюны сильно травмировался голландец Эдвин Стравер, который пережил клиническую смерть, Сергей Карякин рассказал о состоянии мотогонщика.