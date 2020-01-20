2020-01-20T10:54:55+03:00
Спорт

«У меня информация от врачей»: гонщик Сергей Карякин рассказал о состоянии Эдвина Стравера, пережившего клиническую смерть на «Дакаре»

Мотогонщик упал с дюны и сломал шейный позвонок. Его сердце остановилось на 10 минут
Евгений Стоянов
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Карякин подчеркнул, что "Дакар" - довольно опасная гонка, в том числе и поэтому она привлекает такой интересКарякин подчеркнул, что "Дакар" - довольно опасная гонка, в том числе и поэтому она привлекает такой интересФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский спортсмен Сергей Карякин, занявший второе место на «Дакаре-2020», рассказал о состояние голландского мотогонщика Эдвина Стравера. В ходе ралли-рейда Стравер упал с дюны и получил серьезные повреждения. По сообщениям СМИ, мотогонщик пережил клиническую смерть. Его сердце останавливалось на 10 минут.

Сергей Карякин подтвердил эту информацию, а также рассказал, что о состоянии здоровья мотоциклиста ему известно от врачей.

- Сейчас он находится на системе искусственного жизнеобеспечения. У меня есть информация от медиков о том, что он, к сожалению, не выберется. Это было еще несколько дней назад. Клиническая смерть и то, что он находится в тяжелом состоянии, было несколько дней назад, сейчас, насколько я знаю, все гораздо хуже, - ответил Карякин на вопрос корреспондента «КП».

Врачи дают мало шансов на то, что 48-летний мотогонщик выживет. Фото: Facebook Edwin Straver

Врачи дают мало шансов на то, что 48-летний мотогонщик выживет. Фото: Facebook Edwin Straver

Нынешний «Дакар» проходил в Саудовской Аравии. Рельеф местности был довольно разнообразным. Поэтому гонщикам приходилось постоянно перестраиваться стиль вождения.

- За один день мы могли видеть русла рек, пески, песчаные дюны, грунт, камни. Каждый день ты должен быстро перестраивать свой стиль вождения, чтобы не разбить машину и добраться до финиша, - рассказывал Сергей Карякин во время встречи в аэропорту.

Напомним, что это не первый успех уральского гонщика на «Дакаре». В 2017 году Карякин стал первым в классе квадроциклов (до этого российские экипажи добивались такого успеха лишь в грузовом зачёте).

ИСТОЧНИК KP.RU

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«У меня информация от врачей»: гонщик Сергей Карякин рассказал о состоянии Эдвина Стравера, пережившего клиническую смерть на «Дакаре»
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